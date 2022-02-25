Sony, PlayStation 5 Kliplerini Uygulama Üzerinden Paylaşıma Açtı!

Sony, PlayStation 5'ten oyun içi video klibi çeken oyun severlerin çektikleri bu videoları ve ekran görüntülerini paylaşmalarına izin veriyor. Artık PS5 oyuncuları iOS ve Android cihazlarına yükleyecekleri PS App uygulaması içinden ekran görüntülerine ve video kliplerine erişebiliyor.
Sony, bu özelliği geçtiğimiz ekim ayında Japonya ve Kanada gibi belirli bölgelerde kullanıma sunmuştu. Şirket uygulamanın bu özelliğini test ettikten sonra artık tüm oyun severlere kademeli olarak açmaya başladığını twitter üzerinden duyurdu. İlk sırada ABD var; bu özellik akabinde diğer ülkelere yavaş yavaş gelecek.
We're gradually rolling out the ability to share your PS5 game captures through PS App in more regions! Americas are first up, with more countries next month. Details: https://t.co/yskER3hn8t pic.twitter.com/8sfrm6PZZj— PlayStation (@PlayStation) February 23, 2022
Özellikten yararlanmak için PS5 sahiplerinin manüel olarak bu özelliği açmaları gerekecek. Ayarlar menüsünden Yakalamalar sekmesinde bulunan "otomatik yükleme" seçeneğini etkinleştirdikten sonra, iOS ve Android cihazlarda yüklü olan PS uygulamasında da Kitaplık sekmesinde bulunan "Yakalama" seçeneğini aktifleştiren oyun severlerin, uygulama yoluyla kliplerine erişebilecekler ve böylece sosyal medya hesaplarından paylaşabilecekler.
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