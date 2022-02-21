Horizon Forbidden West İncelemesi

Meridian'ın Kurtarıcısı Aloy geri döndü. Bu defa çok daha amansız bir serüven onu bekliyor. İşte heyecanla beklenen Horizon Forbidden West incelemesi.

  • Ercan Uğurlu
Horizon Forbidden West İnceleme

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