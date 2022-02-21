Horizon Forbidden West İncelemesi

Horizon: Zero Dawn'dan bu yana 5 yıl geçmiş; araya Frozen Wild DLC'sini sıkıştırmıştık ancak Aloy'un gelecekle geçmiş arasına sıkışmış ve bu sıkışıklığa sığdırdığı devasa dünyayı ara ara özlüyorduk ki PlayStation 5'in çıkışıyla beraber son 2 yıldır yeni oyunun gelmesini büyük bir heyecanla beklemeye koyulduk. Çıktığı gibi Sony'nin en iyi oyunlarından biri olmayı başaran Horizon: Zero Dawn o kadar ilgi gördü ki, otoritelerden ve oyun severlerden tam not aldı. Kendinizi post apokaliptik bir dünyada bulduğunuz, açık uçlu bir dünyada geçen Horizon: Zero Dawn, sonunda yeni bölümüyle bizlerle. Forbidden West'e hoş geldiniz!
Bizim için 5 yıl, Horizon evreni için ise sadece 6 ay sonrası... Hades yenilmiş, ancak halen sürmekte olan bir tuhaflık var. İlk emareler çevrede görülen kırmızı renkli bir çalılıkla başlıyor. Bununla temas eden her şey zarar görürken, bir anda kendinizi Doğu'nun Güneş Krallığı ve Batı kabilesi arasında yıllardır süregelen bir savaşın eşiğinde buluyorsunuz. Güneş Krallığı ile Tenakth olarak isimlendirilen Batı kabilesinin toprakları birbirinden ayrılmış ve o bölgeye geçmeniz tamamen yasak. Ancak Aloy, tabii ki oraya giriyor ve Forbitten West de böylece başlıyor.
İlk oyunu oynamanız gerekiyor dedik, ancak Forbitten West'in ilk saatlerinde ilk oyun ile Forbitten West arasında uzun soluklu bir bağlama çekiliyor. Eski dostlarla karşılaşıyor ve sonrasında yaşanan kanlı savaş sonrası yasak topraklara giriş yapıyoruz. Ama o nasıl bir dünya! Forbitten West, ilk oyundaki kadar renkli pek tabii ki, ancak PS5'in gücünün de etkisiyle birlikte şahane işlenmiş bir görsel şölene giriş yapıyorsunuz. İlk oyunda da çok güzel bir dünya bizlere sunuluyordu, fakat geliştirici ekip Guerilla Games yeni oyunda vites artırmış. Eğer vaktiniz varsa, yani bu oyunu araya falan sıkıştırmıyorsanız kendinizi zaman zaman çevreyi izlerken bulacaksınız. Zaten zamanınız yoksa bu oyunu net olarak oynamayın, atmosferine adapte olamaz, dünyasını tanıyamazsınız; sadece görevleri tamamladığınız bir oyundan ibaret olur sizin için. Zira sadece görsel bir şölen değil, devasa bir harita ve bu harita içinde yapılacak tonla şey, dinleyecek çok sayıda hikaye ve tanıyacak arka planı olan karakterler var. Yani bu oyun için bir 60 saate ihtiyacınız olacak.
Forbitten West'te oyunun hikayesi derinleşirken Aloy'un hikayesi de derinleşiyor. Bu nedenle her bir detayı araştırmak, çevre ile etkileşime girmek oyundan alacağınız keyfi kesinlikle yukarı taşıyor. Bu anlamda dolu dolu bir yapım olmuş Forbitten West.
Guerilla Games, Forbitten West'in içini ince detaylarla süslemiş. İlk oyundaki gibi ana görevler dışında yan görevler ve daha yan görevler de var ve bunların da pek çoğunun kendi içinde hikayesi olması oyuncuyu oyunda tutan önemli detaylar. Elbette Trophy kasıyorsanız toplamanız gereken şeyler de var fakat bunları oyunun hikayesini işlerken araya serpiştirdiğinizde hiç de sıkıcı olmuyorlar. Kaldı ki zaten bu renkli dünyayı olabildiğine gezmek istiyor, haritadaki her soru işaretine bakmak istiyorsunuz.
Aloy, ilk oyuna göre kendinden daha emin. İyice pişmiş ve olgunlaşmış. Elbette kendine olan güveninin arkasında yeteneklerinin de azımsanmayacak etkisi var. Forbitten West'te Aloy'un yetenek ağacı fazlasıyla çeşitlenmiş. Savaşçı, Tuzakçı, Avcı, Kurtulan, Casus ve Makinelerin Efendisi gibi 6 farklı dalda bulunan yetenek ağacı aşağı doğru dallanıp budaklanıyor ve her edindiğiniz yetenek ile oyundaki savaş dinamikleri daha eğlenceli bir hale bürünüyor. Tavsiyemiz, edindiğiniz yetenek puanlarını dengeli bir şekilde dağıtmanız yönünde olacak, zira bu 6 kolun her birinden oyun ilerledikçe önemli ölçüde faydalanıyorsunuz. Öte yandan senaryo görevleri için kendinizi yeteneksiz bulmanız da mümkün. Bu nedenle karakterinizi geliştirmek her oyunda olduğu gibi Forbitten West için de büyük önem taşıyor.
Bu arada oyunun dövüş sisteminde düzeltmelere gidilmiş olması sevindirici bir detay. Gelen yenilikler arasında, karşılaştığınız düşmanları taramanız artık Aloy için hayati bir öneme sahip. İlk oyunda da bu vardı, ancak bu sistem Forbitten West'te geliştirilmiş. Her bir robotun üzerindeki parçaları tek tek görebiliyor, hangisine odaklanmanız gerektiğini seçebiliyorsunuz. Böylece savaşa girmeden önce karşınızdaki robotu daha iyi tanıyor ve onu nasıl alt edebileceğinizi öğreniyorsunuz.
Bir diğer yenilik ise Aloy'un kancası. Özellikle Aloy'un dikey platformlarda ustalaştığı bu oyunda işinize çok yarıyor. Çıktığınız noktalardan aşağı inmek için ise yeni kalkanınızı kullanıyor ve süzülerek yere inebiliyorsunuz.
Ok ve yay pek tabii ki oyundaki en büyük yardımcınız. Ancak ilk oyunda da var olan silah dairesini kullanarak duruma göre savaş stilinizi çeşitlendirmeniz oyunu daha eğlenceli kılıyor ve bu arada pek tabii ki tuzak kurmanız, çevredeki robotları ele geçirmeniz gerekiyor. Bunların yer alması hem taktiksel zenginlik hem önemli bir eğlence unsuru. Elbette düşmanlara her zaman paldır küldür girmeniz şart değil, oyunda gizlilik unsuru da önemli ve buna uygun yetenekleriniz ve silahlarınız var. İster direkt olarak düşmanın üzerine çullanabilirsiniz, ister gizlilik yöntemini kullanabilirsiniz, isterseniz de akıl yürütebilirsiniz. Bu anlamda oyunun bu noktada sunduğu dinamikleri çok beğendik. Özellikle gizlilik temalı saldırılar yapmayı sevenlerdenseniz, oyun size istediğinizi veriyor. Kendinizi çalılıklar altına gizleyebilir ve düşmanlarınıza sessiz saldırılar düzenleyebilirsiniz.
Loot ve Craft sistemine de pek tabii ki devam ediliyor. O nedenle oyunda hızlı seyahati çok sık kullanmamanız önemli, zira çevrede avladığınız yalnızca robotlar değil. Tavşan, domuz, hindi ve tilki gibi hayvanları da avlayabiliyor ve çeşitli bitkiler topluyorsunuz. Her ikisi de gerek eşya yapmada gerek ticarette kullanmak için önemli.
Ticaret sistemi de yerli yerinde duruyor. Edindiğiniz malzemeleri tüccarlara satabiliyor, onlardan farklı malzemeler temin etmek için kullanabiliyorsunuz.
Horizon Forbidden West hakkında söyleyebileceğimiz en önemli eksiklikse, ilk oyunla kusursuz şekilde bütünleşmesi. Evet, bu iyi bir şey belki fakat özellikle ilk 10 saat kadar ilk oyuna kaldığınız yerden devam ediyor olma fikri de heyecanınızı bir noktada açıkçası baltalıyor. Evet, şahane görsellik, eklenen yeni detaylar, hikayenin derinleşmesi hepsi pozitif detaylar. Fakat bir noktada, girdiğiniz savaşlarda, hikaye örgüsünde ilk oyunun ağırlığını hissetmeniz pek mümkün. Yalnız belirtelim, bu tamamen öznel bir konu. Bir diğer yandan, diyaloglar derinleştirilmiş olsa da yine de karakterler ilk oyundaki cansız yapısını koruyor. Bu konuda ne yazık ki aşama kaydedilememiş, hissiyatın oyuncuya aktarılması noktasında pek başarılı olunamamış.
Sonuç
Toparlayacak olursak, Horizon Forbidden West, teknik ve atmosfer açısından ilk oyuna göre önemli bir kilometre taşı niteliğinde bir yapım. İlk oyunu oynadıysanız ve serüvene devam etmek istiyorsanız sizi saatlerce peşinden sürükleyecektir. PlayStation 5'in gücü ile daha güzel bir görselliğe erişildiği, 3D ses desteği ve DualSense'in Haptic Feedback ile Adaptive Trigger özellikleriyle birlikte keyfi katlanıyor. Uzun soluklu sürecek bir aksiyon / adventure arayanların kesinlikle şans vermesi gereken bir yapım.
Puan: 88
KÜNYE
- Tür: Aksiyon, Adventure, RPG
- Platform: PS4, PS5
- Dağıtımcı: Sony Interactive Entertainment
- Geliştirici: Guerrilla Games
Satın Almak İçin: Playstation.com
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın