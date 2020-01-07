Sony, PlayStation 5'in Logosunu Gösterdi

Nefesini tutup, PlayStation 5'in CES 2020'de tanıtılmasını bekleyenler, Sony'nin tanıttığı şeyle hayal kırıklığına uğradı. Sony PlayStation'ın başkanı Jim Ryan, basın mensuplarıyla dolu bir odada PS5'in logosunu göstermekle yetindi.
PlayStation 5'in logosunda önemli bir değişiklik yok, sadece PS4 logosundaki 4'ün 5 ile yer değiştirdiğini görüyoruz. Konsolun çıkış tarihinin bile açıklanmaması, konsolla ilgili haber bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.
Ancak iyi haberlerin işaretleri yok değil. Ryan, "önümüzdeki aylarda PS5 hakkında heyecan verici birçok şey paylaşacaklarını", buna "oyunların geleceğine ait platform içeriklerinin dahil olduğunu" söyledi. Ryan'ın konuşmaları, oyunları akış üzerinden oynamayla ilgili önemli bir tanıtımın yapılacağının işaretini veriyor. Yönetici, konsolun "eşi görülmemiş bir hız ile eşsiz deneyimler sunacağını" da iddia etti.
Bununla kast edilen, oyunların sadece belirli bölümlerini indirmek olabilir. Yine de PS5'in daha çok yeteneğe sahip olacağından eminiz.
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