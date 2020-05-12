PlayStation 5 İçin Yeni Bir Patent Daha: PS5'e Asistan Geliyor

Sony, PlayStation 5'i önce duyurdu, sonra özelliklerinden biraz bahsetti ve daha sonra da yenilenmiş gamepad'i DualSense adıyla gösterdi. PlayStation 5'in piyasaya çıkmasına 1 yıldan az bir süre kaldı, ancak PlayStation 5 hakkında hala bilmediğimiz çok özellik bulunuyor. Sony, yeni nesil konsolu için merak uyandırmak isterken, bunda bir hayli başarılı doğrusu. Ayrıca gelen sızıntılar da bu heyecanı katlıyor.
Daha önce Sony'nin PlayStation konsolu için bir robot geliştirmeyi düşündüğüne ilişkin haberi sizlerle paylaşmıştık. Duygu kontrol birimine sahip olacak bu robot ile oyunculara bir oyun arkadaşı getirmeyi düşünen Sony, bununla ilgili patent başvurusunda da bulunmuştu. Japon şirket, şimdi de bir başka patent örneği ile karşımıza çıktı.
ABD Patent Ofisine yapılan başvuruda, bir asistana işaret ediliyor. Alexa veya Siri gibi düşünebileceğimiz bu dijital asistan, oyunculara yol gösterecek. Patent notlarına göre bu asistan, oyunların zor bölümlerinde oyunculara yardımcı olacak, püf noktalarını işaret edecek ve aynı zamanda oyun bölümlerinin sürelerini de oyuncuya aktarabilecek.
Patentte yer alan imajda, PS4 konsoluna bağlı bir televizyon resmedilmiş ve yazılı mesajda oyuncuya, "Bu bölümü tamamlamanız yaklaşık 45 dakika sürecektir. Devam etmek istiyor musunuz yoksa daha kısa süreli bir başka oyuna geçmeyi mi tercih edersiniz," diye sorulduğunu görüyoruz.
Böylece oyuncu, sanal asistan sayesinde bölümün ne kadar süreceğini bilecekken, diğer bir önemli detay ise, bu özelliğin yalnızca PlayStation 5 için değil, PlayStation 4'e de geleceği oluyor.
Ortaya çıkan bu patent örneği gerçekten hayata geçer mi, geçerse ne zaman geçer, söylemesi şimdilik zor. Ancak önce robot patenti, şimdi ise dijital asistan benzeri bu patent örneği, Sony'nin oyun deneyimini geliştirmek için çeşitli yollar denediğini gösteriyor.
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