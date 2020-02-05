Sony, PlayStation 5'in Web Sitesini Açtı

Tanıtımının yaklaştığına inandığımız PlayStation 5'in resmi web sitesi, Sony tarafından sessizce açıldı!

Sony, PlayStation 5'in Web Sitesini Açtı
Ekran görüntüsü: Sony

Sony, 2020'nin sonlarına doğru tanıtacağı PlayStation 5'in web sitesini sessizce erişilebilir hale getirdi.

Resim: Android Central

Reddit kullanıcılarının fark ettiği web sitesinin şu an Türkiye, İngiltere ve Almanya sürümlerine ulaşılabiliyor. ABD, Avustralya sürümleri ise henüz hazır değil. Site, ziyaretçilerine PlayStation 5 ile ilgili haberleri ilk alanlardan olmayı teklif ediyor.

PlayStation 5'in tanıtımının şubatta yapılacağına dair bazı dedikodular vardı. Şu an şubat ayında olduğumuzdan duyuruya çok yaklaşmış olabiliriz. Bununla birlikte bir sızıntı, tanıtımın martta yapılacağını ileri sürmüş, ön siparişlerin tanıtımın kısa süre sonrasında başlayacağını söylemişti.

Sony'nin birkaç ülkede PlayStation 5 ticari markası için başvuru yaptığı da biliniyor. Tanıtım ister şubatta ister martta olsun, çok yakın olduğu açık.

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