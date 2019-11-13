Sony, "PlayStation Kartuşunun" Patentini Aldı

Sony, yeni bir PlayStation oyun kartuşunun patentini aldı. Bu, firmanın yeni bir el konsolu geliştirdiğinin işareti olabilir.
LetsGoDigital'e göre patent, Brezilya'da 5 Kasım 2019 tarihinde INPI tarafından yayınlandı. Yapılan çeviriye göre patent, bir "veri kaydetme ve depolama cihazı" hakkında tanımlamalar yapıyor. Patentin çok fazla ipucu verdiğini söyleyemeyiz. Bununla birlikte "depolama cihazı" sözcükleri, Blu-ray diskler yerine PS Vita'nın oyun kartları gibi bir cihazın ipucunu veriyor.
Ürünün Sony Interactive Entertainment'in baş sanat tasarımcısı Yujin Morisawa tarafından ortaya çıkarıldığı gözleniyor. Patent, PS5 veya PS4'e yönelik bir aksesuarla ilgili olabileceği gibi, yeni bir Sony el konsoluyla ilgili de olabilir. PS Vita çıkalı neredeyse sekiz yıl olduğundan ve Nintendo'nun Switch Lite'ı piyasaya sürdüğü bir dönemde Sony, bir kez daha el konsolu işine girmek istiyor olabilir.
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