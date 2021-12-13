Otomobil Üreticileri, Kendi Çiplerini Kendileri Üretmeye Başlayabilir!

Gartner, büyük otomobil üreticilerinden bazılarının araçlarında kullanmak üzere kendi çiplerini tasarlamaya başlayabileceğini ve bunun da yol haritaları ve tedarik zincirleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacağını söyledi. Öngörüye göre, ilk on otomobil üreticisinden yaklaşık beşi, son birkaç yılda çeşitli endüstrileri etkileyen çip sıkıntılarını gördükten sonra bu yolu tercih edecek.
Gartner araştırma başkan yardımcısı Gaurav Gupta, bazı üreticilerin neden kendi çiplerini geliştirmek isteyeceklerinin ardındaki motivasyonları açıklayarak şunları söyledi: "Otomotiv yarı iletken tedarik zincirleri karmaşıktır. Pek çok durumda, çip üreticileri otomobil üreticilerinin geleneksel olarak Seviye 3 veya Seviye 4 tedarikçileridir, yani otomotiv pazarı talebini etkileyen değişikliklere uyum sağlamaları genellikle biraz zaman alır. Tedarik zincirindeki bu görünüş eksikliği, otomotiv OEM'lerinin yarı iletken tedarikleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olma isteklerini artırdı."
Gupta, otomobil üreticilerinin çip sıkıntısından öğrendikleri derslerin teknoloji şirketlerine dönüşmelerini hızlandıracağını söylüyor. Apple ve Alphabet gibi geleneksel teknoloji firmalarının da otomobil alanında kendi hedeflerinin bulunduğu düşünülürse, bunun oldukça ilginç bir durum yarattığı söylenebilir.
Gartner, kendi çiplerini tasarlamaya geçişle birlikte otomobil üreticilerinin 2025 yılına kadar ABD ve Almanya'da yeni araç fiyatlarını 50.000 doların üzerine çıkaracağını tahmin ediyor. Bunun, daha fazla insanın eski araçlarını kullanmaya devam etmesine yol açacağını ve böylece onları bir an önce değiştirmelerine gerek kalmayacağını sözlerine ekliyor.
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