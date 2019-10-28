Sony, PlayStation Vue'yu Satmaya Çalışıyor!
Sony, bir türlü para kazanmayı başaramadığı PlayStation hizmetini satmak için aday arıyor!
- Levent Öztürk
Görünene göre Sony, artık para kaybetmek istemediği bir hizmet olan PlayStation Vue'yu satmayı planlıyor. The Information'ın bildirdiğine göre firma, Bank of America'nın Merrill Lynch yatırım grubunun desteğini alarak online yayın hizmeti için alıcı aramaya başladı. Yapılacak satış hem Sony'nin teknolojisini, hem de yaklaşık 500.000 üye barındıran PlayStation Vue üye listesini içerecek.
Yapılan çok sayıdaki zamma rağmen Sony, halen hizmet ile para kazanamıyor. Henüz geçtiğimiz yaz firma, tüm çok kanallı planların fiyatını aylık 5 dolar yükseltmişti. Bir önceki yaz da aynı zam yapılmıştı. Firmanın en uygun "Erişim" seviyesi şu anda aylık 49,99 dolar ücrete sahip ve ucuz bir seçenek arayanlar için pek uygun olduğu söylenemez.
İddialara göre Sony'nin potansiyel alıcılarından biri, spor odaklı akış hizmetlerine odaklanan FuboTV olarak gözüküyor. Ancak The Information'ın belirttiğine göre bu görüşmeler anlamlı bir noktaya ulaşmadı ve Sony başka alıcılarla görüşebilir. Bildirilene göre ABD'de online kablolu akış hizmeti sunan firmalar arasında Sony, kablo kanalları taşımak için en fazla para ödeyen firma. Satış işlemini daha da karmaşıklaştıran durumlardan biri ise, Sony'nin tüm kablo anlaşmalarını iletemeyebilecek olması.
Bir açıdan bakıldığında, PlayStation Vue'nun zorluk yaşıyor olması şaşırtıcı değil. Hizmet, PlayStation platformu için pek uyumlu değil. PS4 ile beraber Sony'nin pazarlama mesajlarının büyük bir kısmı oyunlar üzerine odaklanıyordu ve hatta bazı durumlarda konsolun multimedya özelliklerinden bile bahsedilmiyordu.
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