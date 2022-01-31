Windows 11 Yükselişini Sürdürüyor; Hem de Giderek Daha Fazla Hızlanıyor!

Microsoft'un Windows 11'i yayınlaması ve Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz güncelleme olanağı tanımasıyla (tabii ki uyumlu br bilgisayarınız varsa) yeni işletim sistemi, ekosistemde hızlı bir yükselişe geçti. Geçtiğimiz aylarda daha kısıtlı bir kullanım alanına sahip olan Windows 11, yeni gelen raporlara göre kullanımını 2 kat artırdı.
AdDuplex tarafından düzenlenen araştırmaya göre, Windows 11 artık bilgisayarların yüzde 16.1'inde yüklü durumda. Bu rakam, kasım ayında yapılan araştırma sonucu elde edilen rakamların 2 katı olurken, elbette hala Windows 10'un egemenliği sürüyor.
Yayınlanan rapora göre, Windows 10 kullanıcılarının önemli bir kısmı Windows 11'e geçiş yapmaya devam ediyor. Ayrıca yeni satın alınan dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarların da Windows 11 işletim sistemiyle tercih edildiği sonucu ortaya çıkıyor.
Yayınlanan son Windows kullanım oranlarını ve hangi sürümlerin daha fazla kullanıldığını hemen yukarıdaki grafikte inceleyebilirsiniz...
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