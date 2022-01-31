Windows 11 Yükselişini Sürdürüyor; Hem de Giderek Daha Fazla Hızlanıyor!

Görünüşe bakılırsa kullanıcılar, artık Windows 11'e güvenmeye başladı. Yayınlanan son rapora göre Windoıws 10'dan Windows 11'e geçiş hızlandı. Ama pazarın hakimi yine Windows 10...

  • Ercan Uğurlu
Windows 11'in Yükselişi Hız Kazandı!

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