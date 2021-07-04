Sony'nin Son Adımı, Daha Fazla PlayStation Özel Oyununu PC'ye Getirebilir

Sony Interactive Entertainment, Returnal'ın geliştiricisi Housemarque'ı PlayStation Studios'a dahil ettiğini açıklamasından sadece birkaç gün sonra, bu kez Hollanda merkezli geliştirici Nixxes Software'i satın aldığını açıkladı. 90'ların sonunda kurulan şirket, genellikle Square Enix oyunlarını daha fazla platforma taşıması (port etmesi) ile tanınmıştı.
Şirketin PC'ye aktardığı oyunlar arasında, Legacy of Cain gibi klasikler ve son dönemin Marvel's Avengers'ı da bulunuyor. Ayrıca Crystal Dynamic'in Tomb Raider oyunlarına ve Eidos Montreal'in Deus Ex serisine de farklı platformlara taşınmaları için destek verdi.
PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, bu satın almayla ilgili olarak "Nixxes'e büyük saygı duyuyorum ve bu çok deneyimli ekibin SIE'deki birinci sınıf geliştirme topluluğunun bir parçası olacağı için heyecanlıyım. Oyunları geliştirmek ve oyuncular için mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için bir tutkuları var. Nixxes, PlayStation Studios'taki herkes için güçlü bir varlık olacak ve ekiplerimizin en önemli hedeflerine, yani en iyi şekilde benzersiz PlayStation içeriği oluşturmaya odaklanmasına yardımcı olacak" diyor.
Nixxes'in kurucusu ve kıdemli direktörü Jurjen Katsman ise şunları söyledi: "Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz. Teknik ve geliştirme uzmanlığımızı PlayStation Studios gibi bir merkeze getirmek için çok heyecanlıyız. En yüksek performansı sunmak için sektördeki en yetenekli ekiplerden bazılarıyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."
Her ne kadar açıklamaların odağında PlayStation bulunsa da, bu satın almanın Sony'nin PC'ye verdiği önemi daha da belirgin hale getirdiğini düşünüyoruz. Zira Nixxes, yukarıda da söylediğimiz gibi, oyunları platformlar arasında taşımasıyla ünlü bir isim. Bu yüzden, daha fazla PlayStation özel oyunun PC'ye gelmesini bekleyebiliriz.
Sony'nin daha önceki satın alımlarında olduğu gibi, anlaşmanın finansal ayrıntıları kamuoyuna açıklanmadı.
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