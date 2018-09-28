Sony Sözünden Döndü: Çapraz Platform Geliyor
Sony nihayet PS4 için Fortnite çapraz platform desteğini gündemine aldı. Hatta beta tarihi bile belirlendi!
Sony PlayStation blogundaki bir gönderiye göre, Fortnite oyuncusu olan PS4 kullanıcıları yakında PS4 dışı konsollarla beraber sorunsuz bir şekilde oyun oynayabilecekler.
Sony'nin geçtiğimiz aylarda Fortnite oyuncuları için çapraz platform oyun konusunda yaptığı açıklamalar düşünüldüğünde, bu büyük ve şaşırtıcı bir hareket. Sony'nin 2017'de Fortnite'ın piyasaya sürülmesinden bu yana bu özelliği talep eden oyunculardan gördüğü baskının sonuç verdiği anlaşılıyor.
Sony "PS4 oyuncularının bu güncellemeyi heyecanla beklediklerini biliyoruz ve bu konu hakkında bir çözüm bulmak için topluluğun devam eden sabrını takdir ediyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı. Sony'ye göre, açık beta 26 Eylül'de açılacak ve PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows ve Mac işletim sistemleri arası çapraz platform oyuna olanak tanıyacak.
Sony, açık beta sürümünde çapraz platformu kullanıma açarak kaliteli bir deneyim sunabileceğini iddia ediyor. Ayrıca Sony blog yazısında, önceki açıklamaları göze alındığında ilginç bir şekilde, diğer oyunların da gelecekte çapraz platform desteği alabileceğini söylüyor.
Yavuz Alp Şimşek
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