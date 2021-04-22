PlayStation 5 Neden Bulunmuyor? İşte PS5 Sıkıntısının Nedenleri

PlayStation 5 piyasaya sürüleli kayda değer bir zaman oldu. Ama bugün halen, parasını verebilsek bile, satın alacak bir PlayStation 5 bulmakta zorlanıyoruz. Pek çok satıcıda "stok yok" ibaresini görmeye alıştık. Stok açılsa bile, tükenmesi sadece dakikalar alıyor. Zira satışa sunulan PlayStation 5'lerin sayısı bir hayli az oluyor.
Peki ama neden kimse PlayStation 5 bulamıyor? Sony, neden daha fazla PlayStation 5 üretip talebe cevap veremiyor? Bu yazımızda, PlayStation stok sorununa yol açan 5 ana nedeni değerlendiriyoruz...
1. COVID-19 Nedeniyle Yaşanan Ertelemeler
Sony, 2020'nin ilk yarısında PlayStation 5'i aylarca tanıtmadı. Hatırlarsanız, Xbox Series X'i ilk olarak Aralık 2019'da görmüştük ve Sony, bunun çok sonrasında harekete geçti. İddiaya göre pandemi nedeniyle ilk açıklamayı birkaç kez erteledi. Şubat ayındaki lansman önce Mart'a, sonra Nisan'a ertelendi. Ama Haziran'a kadar PlayStation 5'in neye benzediğini görmedik.
Üretim ve sevkiyat zaman çizelgeleri uzatıldı ve talep, arzın çok önüne geçti. Zira yeni bir Sony konsolunun piyasaya sürülmesinin üzerinden yedi yıl geçmişti ve beklenti çok yoğundu. Sony'nin tanıtımı bu kadar geçe bırakması, tabii ki COVID-19 salgınıydı. Ama COVID-19 ertelemeleri Sony'ye beklediği gibi yarar değil, zarar getrdi. Tanıtımın gecikmesi, talep artarken üretim kapasitesinin yetersiz kalmasına neden oldu.
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2. Evden Çalışma ile Gelen Çip Sıkıntısı
Muhtemelen kimse bunu belemiyordu ama iş hayatında yaşanan değişim, PlayStation 5 sıkıntısının diğer bir nedeni olarak ön plana çıktı. Merkez ofislerden neredeyse evrensel bir evden çalışma durumuna geçiş, bilgisayarlara ve web kameralarına ve dolayısıyla yarı iletkenlere ve bileşenlere inanılmaz bir talep getirdi. İşin kötüsü ise, Sony tarafından PlayStation 5 konsolu için kullanılan bazı parçaların da bunlar arasında olmasıydı. Dizüstü bilgisayarların satışlarının arttığını gördük ve bu, üreticilerin öncelik verdiği bir alan. Yani Sony, yeteri kadar PlayStation 5 üretebilecek parçalara erişimde zorluk yaşadı, yaşamaya da devam ediyor.
3. Satıcıların İşleri Karıştırması
Büyük satıcılar, stoklara zaten sınırlı sayıda giren PlayStaion 5'lerin satışı konusunda hiç de programlı hareket etmedi. Örneğin bir satıcı, stoka giren 10 PlayStation 5'in hepsinin 1 kişi tarafından satın alınmasına hiç ses çıkartmadı. Tabii ki burada onları suçlamak çok doğru olmayabilir; onların amacı ellerindeki stoku en hızlı şekilde satıp para kazanmak. Ama bu durum, gerçekten evinde kullanmak için bir PlayStation 5 almak isteyenleri çaresiz bıraktı.
Peki, bu PlayStation 5'leri toplayanlar ne yaptı? Tabii ki aldıkları fiyatın üzerine 1.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen farklar koyarak, bir nevi kara borsa oluşturdular. Parası olanlar fazla ödeyip bu konsolları aldılar. Ama parası zaten ucu ucuna yetenlerin elleri boş kaldı.
4. Dolandırıcıların Devreye Girmesi
Durumu iyi yönetemeyen satıcılardan daha kötüsü, Twitter, Facebook Marketplace gibi platformlar veya özel olarak hazırlanmış sahte web siteleri üzerinden insanları dolandırmaya çalışanların ortaya çıkması. Dolandırıcıların, alıcılara PS5'i resmi fiyatından bile daha ucuza satmayı vaat ettiklerini bile gördük.
Ama iş ürünü göndermeye geldiğinde, alıcı ya ürüne hiç kavuşamadı, ya da saçma sapan ürünlerle karşılaştı. Bu da, yurt dışından PlayStation 5 getirip satmaya çalışanların güvensiz olduğu imajını yarattı. Yani yurt dışından gelen bir PlayStation 5 almayı kabul bile etsek, ürünün bize gerçekten gelip gelmeyeceğini düşünür hale geldik.
5. Kripto Para Madenciliğinin Etkisi
Bitcoin, Etherium ve diğer merkezi olmayan, açık kaynaklı blok zinciri para madenciliği, kar elde etme çabasıyla GPU'lara sarıldı. Bugün piyasada ekran kartı bulmanın zorluğu veya fiyatlarının inanılmaz seviyelere yükselmesi, bir bakıma kripto para madencilerinin eseri. Grafik kartlarına o kadar güçlü bir talep var ki, Nvidia 3080'i haftada bir defada birkaç saniyeden fazla stokta bulamıyoruz. AMD GPU'lar da aynı krizden geçiyor.
Peki PS5 ve Xbox Series X'in grafikleri için ne kullanılıyor? AMD GPU'lar!
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