Sony ve Honda, Elektrikli Otomobiller İçin Birlikte Çalışacaklarını Duyurdu

Japonya'nın iki dev şirketi Sony ve Honda, elektrikli arabalar geliştirmek ve piyasaya sürmek için birlikte çalışacaklarını resmi olarak açıkladılar!

  • Levent Öztürk
Sony ve Honda'dan "ortak araba" hamle
Sony

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