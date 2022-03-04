Sony ve Honda, Elektrikli Otomobiller İçin Birlikte Çalışacaklarını Duyurdu

Sony ve Honda, elektrikli araçları birlikte tasarlamak ve pazarlamak için bir ortaklık mutabakatı imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma henüz son haline ulaşmış değil, ancak bu yıl bir ortak girişim kurmayı ve 2025 yılına kadar araç satışına başlamayı amaçlıyor.
Honda, Sony'nin mobilite hizmet platformunu oluşturmasıyla ilk modeli tasarlayacak, üretecek ve pazarlayacak. Buradaki fikir, Honda'nın otomobil geliştirme ve satış uzmanlığını Sony'nin bilgi-eğlence, mobil ve görüntü sensörü uzmanlığıyla birleştirmek gibi gözüküyor.
Honda CEO'su Toshihiro Mibe, "Sony ve Honda, birçok tarihi ve kültürel benzerliği paylaşan şirketler olmasına rağmen, teknolojik uzmanlık alanlarımız çok farklı" diyor ve devam ediyor: "Bu nedenle, iki şirketimizin güçlü yanlarını bir araya getiren bu ittifakın, mobilitenin geleceği için büyük olanaklar sunduğuna inanıyorum."
Bu ortak girişim, Honda'nın 2040 yılına kadar tüm serisini EV'lere kaydırma hedefine ulaşmasına yardımcı olabilir. Şirket, şu anda küçük bir kitleye hitap eden ve sadece Avrupa'da satılan tek gerçek EV'si Honda E ile otomobil üreticileri arasında en küçük EV filolarından birine sahip.
Sony, ortaklığın "yaratıcılık ve teknolojinin gücüyle dünyayı duyguyla doldurmak" amacıyla kurduğunu belirtiyor. Bu muhtemelen, yoğun trafikte sıkışıp kaldığınızı unutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yüksek teknolojili iç mekanlar ve lüks eğlence sistemleri bekleyebileceğiniz anlamına gelebilir. Firma, "güvenlik, eğlence ve uyarlanabilirlik merkezli" bir mobilite sistemi oluşturmak istediğini de sözlerine ekliyor.
Sony, kendi tasarımı olan Vision-S EV ve Vision-S 02 elektrikli SUV'lar olmak üzere iki elektrikli aracını daha önce göstermiş olduğundan dolayı bu haberin çok şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz. Vision-S ilk ortaya çıktığında, 360 Reality Audio teknolojisi, geniş ekranlar, otonom sürüş ve diğer özellikler için 33 farklı sensörü bir araya getirerek Sony'nin tüm güçlü yönlerinin bir vitriniydi. Şirket, bu baharda Sony Mobility adında yeni bir şirket kuracağına da söz verdi.
Bu noktada, Vision-S EV ve Vision-S 02'nin gerçekten piyasaya sürülecek modeller değil, Sony'nin yeteneklerini sergileyen konseptler olarak kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bunun yerine Sony'nin yeni strateji, Honda ile birlikte bu yeteneklerini çok daha geniş kitlelere ulaştırmak olabilir.
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