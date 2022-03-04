Sony ve Honda, Elektrikli Otomobiller İçin Birlikte Çalışacaklarını Duyurdu

Japonya'nın iki dev şirketi Sony ve Honda, elektrikli arabalar geliştirmek ve piyasaya sürmek için birlikte çalışacaklarını resmi olarak açıkladılar!

04 Mart 2022 17:40

Levent Öztürk