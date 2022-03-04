Enerjisi Hiç Bitmeyen Elektrikli "Sonsuzluk Treni" İçin Düğmeye Basıldı!

Avusturalyalı bir maden firması, çalışmak için ihtiyaç duyduğu elektrik enerjini hiç kaybetmeyen bir "Sonsuzluk Treni" geliştirdiğini duyurdu!