Sony ve RTS, Ortak Girişimle Evo'nun Haklarını Satın Aldı

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE") ve Endeavor'un espor sektöründeki yeni girişimi olan RTS, Triple Perfect, Inc. tarafından düzenlenen dünyanın en büyük dövüş oyunu etkinliği Evolution Championship Series'in ("Evo") haklarını alarak yeni kurulan ortak espor girişime kattığını açıkladı.
Yeni ortaklıkla birlikte Evo'nun ortak kurucuları olan Tony ve Tom Cannon, Evo'nun köklerine bağlı bir şekilde hayatına devam etmesi ve dünyanın her yerinden dövüş oyunu hayranlarına rekabetçi bir ortam sunabilmesi adına etkin danışman olarak görevlerine devam edecekler. Bu iş birliği, tüm platformlarda rekabetçi oyun topluluğunun büyümesini sağlayacak ve Evo'yu birinci kalite oyun turnuvaları arasında daha ileriye taşıyacak.
Dünya çapındaki dağıtımcıların desteğiyle birlikte Evo, bu sene 6-8 Ağustos ve 13-15 Ağustos tarihleri arasında tamamen çevrimiçi gerçekleştirilecek olan Evo Online ile geri dönüyor. Girişler tamamen ücretsiz olacak ve Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da* bulunan oyuncular BANDAI NAMCO Entertainment'ın Tekken 7, Capcom'un Street Fighter V: Champion Edition, Warner Bros. Games'in Mortal Kombat 11 Ultimate** ve Arc System Works'ün Guilty Gear™ -Strive- oyunlarında açık bir şekilde turnuvalara katılabilecek. Tüm hayranların izleyebilmesi adına canlı yayınlanacak olan eleme maçları için daha fazla bilgi, önümüzdeki haftalarda evo.gg internet adresinden duyurulacak.
SIE Global Competitive Gaming Başkan Yardımcısı Steven Roberts, konuyla ilgili "Dövüş oyunları en başından beri PlayStation'ın varlığının ve topluluğumuzun hayati bir parçası oldu. Yıllar boyunca Evo ile yaptığımız iş birliklerinden dolayı heyecan duyduk. RTS ile yaptığımız ortak satın alma, Evo'nun ortak kurucuları olan Tom ve Tony Cannon'ın dövüş oyunları topluluğuna olan tutkularını yeni bir seviyeye çıkarmasına imkan tanıyacak" dedi.
RTS CEO'su Stuart Saw ise, "Evo, dövüş oyunları alanında diğerlerine benzemeyen, eşsiz bir topluluk. SIE ekibiyle, efsanevi Tom ve Tony ile, ayrıca İş Geliştirme Başkanı Mark Julio ile iş birliği yaparak Evo'nun büyümesine katkı sağlayacağımız için çok gururluyuz. Bu yıl ve ilerisi için heyecan verici güzel planlarımız var." açıklamasını yaptı.
Satın alım sonrası Evo'nun ortak kurucusu olan Tony Cannon, "Tom ve ben SIE ve RTS ile iş birliği yaptığımız için inanılmaz derecede heyecanlıyız. Her iki şirket de zengin deneyime sahip ve dövüş oyunu topluluğumuzu geliştirmemizi sağlayan tutkumuzu paylaşıyor. Evo'yu köklerine bağlı kalarak bir sonraki seviyeye çıkarmak adına SIE ve RTS ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz," dedi.
Satın almanın sonucu olarak Evo, SIE ve RTS tarafından kurulan ortak bir girişim ile işletilecek. Girişimin satın alma bedeli, ortak girişimdeki yüzdeleri ve diğer satın alım maddeleri, sözleşmeye bağlı maddeler nedeniyle açıklanmamaktadır.
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