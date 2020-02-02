Sony Xperia 1.1 için 64 MP Kamera ve Periskop Zum Müjdesi!

Bir dizi yeni sızıntı, Sony'nin yeni akıllı telefonunun adının Xperia 1.1 olacağını ve bu yeni telefonun kamerasının özelliklerini ortaya koydu. Sonunda Xperia 5'ten sonra başarılı bir kamerası olan bir telefonla karşı karşıya kalabileceğiz gibi görünüyor.
Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Xperia 1.1'de bulunacak olan kamera takımının lensleri içerisinde 1/1.7 inç sensörlü 64 MP'lik lens, 1/1.5 inç sensörlü 12 MP lens, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP sensörlü, çözünürlüğü henüz bilinmeyen periscope / OIS lens olacağı iddia ediliyor.
Söz konusu sızıntı bir Çinli mikroblog sitesi Weibo'da yer alıyor. Caybule isimli kullanıcı tarafından gönderilen sızıntının ilk defa Japon sitesi AndroidNext tarafından ortaya konduğu söyleniyor. Aynı bilgi bir lens diyagramı şeklinde telefonun temsili fotoğrafının üzerinde çizilmiş olarak da görüldü.
Yukarıdaki fotoğraf, her ne kadar daha fazla detay içeriyor olsa da, ocak ayında ortaya çıkan Xperia 1.1 sızıntılarındaki fotoğraflarla hemen hemen aynı. Benzerlik yüzünden bu fotoğrafın orijinalden alınmış bir detay olduğu şüphesi uyanıyor. Eğer değilse, bu durumda bu iki resmi karşılaştırıp telefonun sonunda böyle bir yapıya sahip olacağını düşünmek mümkün.
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