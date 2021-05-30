Sony Xperia 1 IV Hakkında İlk Bilgiler Geldi: Kamera Gidiyor!

Sony, Xperia 1 III akıllı telefonunu geçtiğimiz nisan ayında duyurdu ancak halen piyasaya sürmedi. Bunun arkasında tedarik sorunlarının yaşandığı açık, ancak fanlar da kuşkusuz Sony'nin bu yeni telefonunu merak ediyorlar. Zaten kaldı ki Sony, akıllı telefon ayağıyla Türkiye'de artık resmi olarak yer almıyor. Bu nedenle bu telefonu satın almak isteseniz de yurt dışı örneklerini aramanız gerekecek. Ancak acele etmeyin, zira Sony Xperia 1 III tek örnek değil. Şimdiden Sony Xperia 1 IV hakkında sesler yükselmeye başladı.
Şirketin 2021 amiral gemisi olan Xperia 1 III henüz çıkmadı ama şimdiden bir sonraki amiral Xperia 1 IV hakkında bilgiler gelmeye başladı. Weibo tarafından yayınlanan bilgilere göre Sony, Xperia 1 IV modelinde Xperia 1 III'ün ön kamerasını güncelleyecek.
Sony Xperia 1 III'te arkada yer alan kameralar Sony sensörlerden oluşuyor, ancak ön taraftaki selfie kamerası Samsung sensöre sahip. Anlaşılan Sony, bunu bir sonraki modelinde değiştirmek istiyor. Habere göre Sony, Xperia 1 IV'te ön kamerayı da kendi sensörlerinden biri ile değiştirecek. Ancak hangi sensörün kullanılacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Sony Xperia 1 III'te yer alan ön kamera 8 MP, f/2.0 diyaframlı, 24 mm'lik ve 5 yönlü gyro-EIS desteği içeriyor. Sony'nin Xperia 1 IV'te bundan daha iyi yapması gerekiyor ki, kullanıcılarını memnun edebilsin.
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