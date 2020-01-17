Sony Xperia 2 İçin Davetiyeler Hazır!

Sony, muhtemelen Xperia 2'nin ve diğer ürünlerin tanıtılacağı etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. İşte beklenen tarih...

  • Levent Öztürk
Sony Xperia 2, Şubat ayında tanıtılabilir...
Sony Xperia 1

Sony Xperia 2 (veya Sony Xperia 5 Plus) üst seviye telefonun, Şubat'ın sonlarına doğru MWC 2020'de tanıtılacağı kesinleşti gibi görünüyor. En azından Sony, o tarihlerde bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte Xperia 2'nin görüneceğine neredeyse kesin gözüyle bakılabilir.

Bazı teknoloji internet siteleri, Sony'den 24 Şubat tarihinde MWC sırasında bir basın konferansı için davetiye almış durumdalar. Bu davetiyede hangi ürünün gösterileceği belirtilmiş olmasa da, firmanın bir basın toplantısı yapması için öne çıkan bir ürünün olması gerektiği kesin. Ayrıca Sony Xperia 1'in yanı sıra Xperia 10 ve 10 Plus, MWC 2019'da duyurulmuştu ve bu yüzden de bu yılın etkinliğinde yeni cihazları beklemek yanlış olmaz.

Sony / GSMArena

Tabii ki Sony'nin başka cihazları tanıtacak olması da mümkün. Örneğin bir süredir söylentileri bulunan orta-seviye Sony Xperia 6 da bu etkinlikte tanıtılabilir ve daha fazla telefon ve hatta tablet, kulaklık veya diğer cihaz türlerinin duyurulması da sürpriz olmaz.

Samsung'un Galaxy S11 için MWC'den önce 11 Şubat duyurusuna karar vermiş olması ile beraber Sony Xperia 2'nin, fuarın öne çıkan ürünlerinden biri olması mümkün.

Şu ana kadar yayılan söylentilere göre cihazda üst seviye bir Snapdragon 865 çipseti, 12GB RAM, dört lensli arka kamera ve 6,6 inçlik ekran bekleniyor. Gerçek ürünü ise çok yüksek ihtimal ile yakında, 24 Şubat tarihinde MWC'de yapılacak tanımlarla göreceğiz.

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Sony Xperia 2 İçin Davetiyeler Hazır!

 

 