Sony Xperia 2'den Kareler Sızdı
Sony'nin beklenen yeni telefonu Sony Xperia 2'nin hem görüntüsü, hem de teknik özellikleri ortaya çıktı.
Bu ay tanıtılması muhtemel olan Sony Xperia 2 hakkında şimdiye kadar çok fazla şey duymadık. Ancak gelen büyük bir sızıntı, telefonun teknik özelliklerini ve görüntüsünü ortaya çıkardı.
Sony Xperia '2' or not, this is what their new, smaller flagship looks like - official pics of the black, blue and dark red variants: https://t.co/1oX6Cntg7T— Roland Quandt (@rquandt) 31 Ağustos 2019
WinFuture tarafından paylaşılan görüntüdeki Sony Xperia 2, 21:9 ekranından ince çerçevesine Sony Xperia 1'e çok benziyor. Arka yüzde yine üç kamera var ancak bu kez merkezde değil, sol kenardalar. Sızan kılıflar, kameraların bu konumda olacağının ipucunu daha önce vermişti.
Tasarım benzer olsa da, boyutlar önceki sürümle aynı olmayabilir. Kaynağa göre Xperia 2, 6,1 inç 1080x2520 ekranla geliyor (Xperia 1, 6,5 inç ekran ve 1644x3840 çözünürlük ile geliyordu). Burada geriye doğru bir gidiş olduğundan beklenen telefon, aslında Xperia 2 olmayabilir.
İnternette daha önce ismi görünen Xperia 1S ve Xperia 1V, bu telefon olabilir veya gördüğümüz cihaz, Xperia 1 Compact da olabilir.
Ekran dışındaki özellikler, amiral gemisi gibi görünüyor. Kaynağa göre telefon, Snapdragon 855 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama alanı ve Xperia 1'deki aynı kamera dizilimiyle geliyor. Yani cihazda üçlü 12MP kamera bulunuyor. Ekranın muhtemelen AMOLED olduğu ve HDR desteklediği belirtiliyor.
Gerçeği öğrenmek için çok beklemeyeceğiz. Telefonun 6 Eylül'de başlayan IFA 2019'da tanıtılma ihtimali var.
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