Sony Xperia 3, Tam Bir Canavar Olabilir

Sony Xperia 1'in yenilenmiş sürümünün Mobil Dünya Kongresi 2020'de görücüye çıkması bekleniyor. Telefon muhtemelen Xperia 3 adıyla gelecek, şimdi ise yeni bir dedikodu, cihazın çok güçlü bir donanıma sahip olacağını söylüyor.
Rapora göre telefon, Snapdragon 865 yonga setiyle gelecek. Burada bir sürpriz yok Snapdragon 865, çünkü Qualcomm'un şu anki en güçlü işlemcisi. Ancak cihazda 12GB RAM'in de bulunacağı iddia ediliyor. İddianın sebebi, Geekbench'te keşfedilen bir sayfada telefonun 12GB RAM'e sahip olması. Bununla birlikte sayfada telefonun adı değil, sadece model adı yer alıyor. Yani aslında testin hangi telefona ait olduğu açık değil.
Bu nedenle iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Kullanılan model adı Sony'ye ait gibi görünse de, gerçeğin açığa çıkması için biraz daha beklemek gerekiyor.
Daha önceki bir sızıntı, Sony'nin amiral gemisinin arka yüzünde altı kamera olacağını, önde ise iki kameraya yer verileceğini söylemişti. Yani cihazın kamera alanında da tam bir canavar olması umuluyor.
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