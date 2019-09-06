Sony Xperia 5, IFA 2019'da Tanıtıldı

Sony, yeni telefonu Xperia 5'i IFA 2019'da sergiledi! İşte Sony Xperia 5, özellikleri ve bizlere sundukları!

Sony Xperia 5, IFA 2019'da Tanıtıldı

Sony'den uzun zamandır yeni bir telefon bekleyenler, IFA 2019'da bir müjdeyle karşılaştı. Yeni Sony Xperia 5, 6,1 inç'lik devasa bir telefon.

Full HD+ OLED 21:9 ekranlar gelen cihaz, HDR ve Dolby Atmos desteği sunuyor. 158 x 68 x 8.2mm ölçüleriyle telefon, Xperia 1'den daha kısa ve dar, ancak elbette Xperia XZ2 Compact'ın tutuş kolaylığına yaklaşmıyor. Xperia 5'in arkasında 12MP geniş açılı, 12MP telefoto ve 12MP ultra geniş açılı toplam üç kamera bulunuyor. Dualshock 4 girişi, PlayStation denetimini Xperia 5 ile kullanmanıza izin veriyor.

Snapdragon 855 işlemciyle gelen cihaz, 6GB RAM ile her görevin üstesinden gelecek güce sahip. 128GB dahili depolamaya sahip cihaz, 512GB'a kadar microSD kartları destekliyor.

IP68 su ve toz geçirmezliği sunan Xperia 5, 3.140mAh pil kapasitesine sahip.

Sony Xperia 5, Avrupa'da ekim ayında satışa sunulacak ve fiyatı 799 Euro'dan (veya 879 dolardan) başlayacak.

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