Sony Xperia Compact, Farklı Ekranla Gelecek!
Sony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması beklenen yeni Xperia Compact modeli, farklı bir ekranla gelecek!
Sony'nin yaklaşmakta olan Mobil Dünya Kongresi'nde yeni akıllı telefonlar tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz CES 2018'de de Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2 akıllı telefonları tanıtan Sony'nin, MWC 2018 kapsamında amiral segmentine yönelmesi kuvvetle muhtemel. Bu telefonlardan biri Sony Xperia XZ Premium 2 veya diğer adıyla Sony Xperia XZ Pro olacakken, bir diğer üyenin de yeni Compact modeli olacağını söyleyebiliriz. En azından şimdiye kadar gelen sızıntılar bunu gösteriyor.
MWC 2018'de tanıtılması planlanan yeni Compact modeline ilişkin FCC (Federal Communications Commission) dosyasında önemli bir bilgi yer aldığı tespit edildi. Xperia Bloguna göre, FCC kimliği PY7-24118Q olarak bilinen akıllı telefonun kendine has boyutları var. Raporda, cihazın 5 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Ancak cihazın kasa genişliğinin, geçtiğimiz yılın XZ1 Compact modelini andırdığını söyleyebiliriz. Hatırladığımızda XZ1 Compact, 4.6 inç boyutunda bir ekrana sahipti. Bu da demek oluyor ki, yeni Compact modelinde aynı kasa boyutlarına daha geniş bir ekran sığdırılacak. Bu da son dönemin trendi haline gelen 18:9 görüntü oranına sahip bir ekrandan geçiyor.
Sony, 2013 yılından bugüne kadar özellikle bazı modelleriyle oldukça ağır ve kalın çerçeveli akıllı telefonlar tasarlamaya devam ediyor. Tasarım dilini 2013'ten bu yana hemen hemen hiç değiştirmeyen Sony, sızdırılan bu cihazla yeni bir başlangıç yapıyor olabilir. Ancak elbette bunu Barselona'da resmi duyuru yapıldığında öğrenebileceğiz.
Ercan Uğurlu
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