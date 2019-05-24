Sony Xperia Telefonların Kaderinde Ne Var?
Sony'nin, Xperia telefonları rafa kaldıracağı hakkında ortaya atılan iddialar için ilk kez bu kadar net konuştu!
- Levent Öztürk
Sony'nin yeni CEO'su, firmanın bütün zorluklara rağmen mobil bölümüne inancını koruyacağını doğruladı. Japon devin başına Kaz Hirai'nin yerine gelen Kenichrio Yoshida, gazeteciler ile yaptığı söyleşide akıllı telefon işinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Reuters'in alıntısında belirtildiğine göre Yoshida "akıllı telefonlar eğlence için önemli bir donanım. Markamızı sürdürülebilir yapmak için gerekli bir parça olarak görüyoruz" cümlesini kurdu.
Kaz Hirai, Sony'yi "inceltmek" ile görevliydi ve kar etmeye geri dönmek için zararda olan pek çok bölümü ayırdı ya da kapattı. Sony Mobile, her çeyrekte kaybetmeye devam ettiği para ile bu amaç için açık bir seçenek olurdu ancak pek çok çalışanı işini kaybetse de kapatılmadı.
Yoshida da bir önceki liderin düşüncesini destekliyor ve "artık daha genç nesillerin TV izlemediğini" belirterek, ilk seçeneklerinin akıllı telefon olduğunu vurguluyor. Ancak, yatırımcıların, Sony'nin daha "acımasız" olmasını istiyor. Mobil bölümünün varlığını sürdürmesinin mantıklı olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Sony, diğer telefon üreticilerine sattığı tekil parçalardan – kamera sensörleri gibi – ciddi bir gelir elde ediyor. Ancak analiz uzmanları, bölümün 2018 yılında 869 milyon dolar kaybettiği düşünülürse, bu bölümü çok pahalı bir hobi olarak tanımlama taraftarı olabilirler...
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