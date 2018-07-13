Sony Xperia XA2 Plus Tanıtıldı; İşte Özellikleri

Sony, üst seviye özellikleriyle dikkat çeken yeni telefonu Xperia XA2 Plus'ı tanıttı!

Sony Xperia XA2 Plus Tanıtıldı; İşte Özellikleri

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