Sony Xperia XZ Premium 2'den Bilgiler Sızdı!
Sony'nin bir sonraki üst seviye telefonu, şirketin bir türlü vaz geçemediği klasik tasarımı sonunda bırakacağı yönünde...
2018'de 4K ekranlı bir telefon tanıtmasını beklediğimiz Sony, bu telefon için daha fazlasını yapıp tasarımda da önemli değişikliklere gidebilir.
Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsünde H8541 model adına sahip bir Sony telefonunun detayları yer alıyor. 5,7 inç'lik 4K HDR ekranına bakarsak, henüz piyasada olmayan bu telefonun Xperia XZ Premium'un halefi haline gelmesi muhtemel. Telefonun ekranı 5,46 inç'lik ilk XZ Premium'dan büyük olsa da 149 x 74 x 7.5mm'lik ölçüleri ondan küçük (XZ Premium 156 x 77 x 7.9mm ölçülerine sahip). Bunun anlamı ekran çerçevesinin belirgin biçimde küçültülmüş olması, dolayısıyla tasarımın ciddi biçimde değişmiş olması olabilir.
Bununla birlikte diğer teknik özelliklere baktığımızda heyecanımız sona eriyor çünkü telefon Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama alanı ve 3.420mAh pille geliyor. Bunlar, pil dışında Xperia XZ Premium'un özelliklerinden farklı değil (XZ Premium'un pili 3.230mAh idi).
Bu detaylar sızıntıyı bir miktar şüpheli hale getiriyor. Üstelik böyle bir görüntünün sahtesini oluşturmak çok kolay bir iş. Yine de Sony'nin telefonlarına mümkün olan en iyi özellikleri sıkıştırmaya çalışmadığını biliyoruz.
Sony Xperia XZ Premium 2 gerçekten yoldaysa, onu yaklaşan MWC 2018'de görebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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