Sony, Xperia XZ Premium ve Üç Yeni Telefonunu Tanıttı!

Sony'nin yeni Xperia telefonları Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra, tanıtıldı! İşte tüm özellikleri...

Xperia XZ Premium, Xperia XZs ve Fazlası Tanıtıldı
Xperia XZ Premium

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Hayal kırıklığı..Samsung S8 sanırım bunların hepsini silecek.. sony lg foss

hem sanal tuş kullanıyorsun hemde kocaman boşluklar bırakıyosun.

Tereddütsüz alın! Harika telefonlar bunlar!..

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