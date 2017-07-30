Sony Xperia XZ1 Hız Testinde Göründü!

Yakında tanıtılması muhtemel olan Sony Xperia XZ1, bir hız testinde kendini göstermiş olabilir!

Sony Xperia XZ1 Hız Testinde Göründü!

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