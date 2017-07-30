Sony Xperia XZ1 Hız Testinde Göründü!
Yakında tanıtılması muhtemel olan Sony Xperia XZ1, bir hız testinde kendini göstermiş olabilir!
Bu sene en az bir üst seviye Sony telefon daha tanıtılması bekleniyor. Beklenen bu telefon, Sony Xperia ZX 2 veya Xperia XZ1 adıyla gelebilir.
Şimdi ise böyle bir telefon, hız testi sitesi Geekbench'te ortaya çıktı. G8341 model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, Snapdragon 835 yonga setini kullanıyor ve 4GB RAM'e sahip. Bu yüksek teknik özellikler, cihazın Moto Z2 Force ve HTC U11 gibi telefonlara rakip olabileceğini gösteriyor. Geekbench'teki bilgiler, telefonun Android 7.1.1 kullandığını söylüyor ancak bundan başka pek ipucu vermiyor. Bununla birlikte aynı model numarasına daha önce Lehçe bir web sitesinde rastlamıştık ve burada cihazın 1080p ekrana sahip olduğunu, Android O ile çalıştığını görmüştük.
Tüm bunlar, Sony G8341'in Snapdragon 820 işlemcili Xperia XZ ve Xperia XZ'nin halefi olabileceğini gösteriyor. Doğru cevabı Sony'nin IFA 2017'deki tanıtımında öğreneceğiz. IFA 2017, 1 - 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Zeynel A. Öztürk
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