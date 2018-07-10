Sony Xperia XZ2 Premium "Farklı" Olacak
Sony'nin raflara çıkmak için gün sayan yeni amiral gemisi telefonu Xperia XZ2 Premium, kasası ile rakiplerinden biraz "farklı" olacak!
Sony, beklenen yeni amiral gemisi telefonu Xperia XZ2 Premium'u geçtiğimiz Nisan ayında tanıtmış ve Temmuz sonu gibi raflarda olacağını duyurmuştu. Görünüşe göre bu amiral gemisi telefon, piyasadaki rakiplerinden oldukça ağır ve kalın olacak.
Sony Xperia XZ2 Premium, 231 gram ağırlığı ile, diğer amiral gemilerine oranla oldukça ağır. iPhone 8 Plus'ın bile 202 gram olduğunu düşünürseniz, aradaki büyük farkı anlamanız kolay olacaktır. Ayrıca Sony'nin şu anki amiral gemisi Xperia XZ Premium'un 195 gram olduğunu da söylemekte yarar var.
Telefon, aynı zamanda 11.9mm kalınlık ile de, rakip amiral gemilerinden daha kalın.
Bu farkların neden kaynaklandığını anlamak kolay değil. Ama alüminyum kasa, 5.8 inç kavisli 4K ekran ve 3.540mAh'lık batarya, kesinlikle bu ağırlıkta önemli bir paya sahip.
Nurullah Demirağ
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