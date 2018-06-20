Sony Xperia XZ2 Premium'dan Sürpriz
Sony'nin henüz raflara çıkmayan amiral gemisi Sony Xperia XZ2 Premium'dan sürpriz bir haber geldi!
Sony, bir süre önce resmi olarak tanıttığı yeni amiral gemisi telefonunu henüz satışa sunmadı. Telefona sahip olmak isteyenler, en azından Ağustos ayına kadar beklemek zorunda. Ama bu durum, Xperia XZ2 Premium'dan yeni haberler gelmesine engel değil.
Tanıtım sırasında siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağı söylenen telefon için, şimdi üçüncü bir renk seçeneği söz konusu. Dealntech tarafından yayınlanan ve yukarıda da görebileceğiniz fotoğraf, yeni amiral gemisinin altın rengi ile de gelebileceğini söylüyor.
Tabii ki tek bir fotoğraf üzerinden altın renk için kesin konuşmak mümkün değil. Ama Sony bu renk üzerinde gerçekten duruyor da olsa, altın Sony Xperia XZ2 Premium'un her yerde satışa sunulacağının da bir garantisi yok. Sony, Xperia XZ Premium için de özel bir renk olan kırmızıyı piyasaya sürmüştü ama bu, sadece Japonya ile sınırlı kalmıştı.
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