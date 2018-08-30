Sony Xperia XZ3 Çift Hoparlörle Sızdı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim