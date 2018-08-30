Sony Xperia XZ3 Çift Hoparlörle Sızdı!
Sony Xperia XZ3, çift hoparlör, tek 19 megapiksel kamera gibi özelliklerle ve yeni karelerle sızdı!
Sony'nin henüz tanıtılmayan telefonuyla ilgili birçok sızıntıyla karşılaştık. Telefonun sunacağı dört renk seçeneğini biliyorduk, şimdi ise teknik özellikleriyle ilgili yeni bilgiler var.
WinFuture.de web sitesinin bulduğu görüntüler ve bilgiler, Sony Xperia XZ3'ün 6 inç'lik 18:9 POLED ekranla geleceğini, bu ekranın 2880 x 1440 piksel çözünürlük sunacağını söylüyor. Çentik kullanmayan Sony, üst ve altta eşit boyutlarda çerçeveye yer vermiş. Kalın çerçeveleri artık kimse sevmese de Xperia XZ3 bu alanlarda hoparlöre yer veriyor ve bu sayede belki affınızı hak edebilir.
Snapdragon 845 yonga setiyle gelen XZ3, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip. Cihazda bir microSD slotunun olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Arka yüze baktığımızda 19 megapiksellik bir kamera ve bir parmak izi tarayıcısı görüyoruz. Ön taraftaki kameranın çözünürlüğü ise 13 megapiksel. 3.300mAh pille gelen cihaz, USB Type-C portu üzerinden şarj olabiliyor. Ekranın etrafında dokunmatiğe duyarlı bir alan bulunuyor ve bazı işlemleri başlatmanızı sağlıyor ancak bu teknoloji, HTC'nin Edge Sense'ine benzemiyor.
Android 9.0 Pie ile gelecek olan telefonun geriye kalan detaylarını önümüzdeki günlerde duyabiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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