Sony Xperia XZ3 hakkında yeni sızıntılar
Sony Xperia XZ3'ten gelen yeni sızıntı, şüpheye yol açtı!
Bu güne kadar sadece Sony Xperia XZ3'ün çift lensli kameraya sahip kameraya sahip görüntülerini görmüştük ancak görünene göre bu görseller yanlış olabilir; telefonun yeni görüntüleri sadece bir lense sahip olduğunu gösteriyor.
Yeni görüntüler Compare Raja'ya güvenilir sızıntı kaynağı @OnLeaks tarafından sağlandı ve görünüşe göre fabrika CAD'lerine (bilgisayar destekli tasarımlar) dayanıyorlar, bu yüzden doğru olma ihtimalleri yüksek gözüküyor, ancak yine de şüphe ile yaklaşmada fayda olabilir.
Yeni görüntülerde muhtemelen bir cam arka kısım, ortada yer alan bir parmak izi tarayıcısı ve üzerindeki kamera ile Sony Xperia XZ2 modeline oldukça benzer bir tasarım görülebiliyor. Ön kısımda ise muhtemelen 18: 9 en-boy oranına sahip ve üstünde ve altında çerçeveler olan bir ekran var – çentik ise gözükmüyor.
Ayrıca hem ön hem de arkada metal bir çerçeve ve kavisli cam var gibi görünüyor, ancak 3,5 mm kulaklık girişi belirtisi de bulunmuyor.
Yeni sızıntı, daha önceki görüntülerden daha ikna edici gözüküyor ve hatta Sony'nin yakın zamanda daha fazla ayrıntı ve düşük ışık performansı sunmak için tasarlanan 48MP akıllı telefon kamerasını tanıtmasından dolayı Sony Xperia XZ3'ün ne tür bir kamera kullanabileceğine dair iyi bir fikre de sahip durumdayız.
Şimdi, şirket bu kameraların hangi telefonlara yönelik olduğunu söylemese de, Sumahoinfo tarafından fark edilen ve Sony Xperia XZ3 için gibi görünen bir GFXbench benchmarkı da ortaya çıktı ve bu ürün özellik listesinde bir 48MP lensi de barındırıyor.
Teknik özelliklerdeki diğer özellikler, 5,7 inç 1080 x 2160 ekran, sekiz çekirdekli Snapdragon çip seti (büyük olasılıkla 845), 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 12 MP ön kamera da daha önce duyduğumuz söylentilerle uyumlu gözüküyor.
Bununla beraber, çift lensli bir kameranın iddialarını bir kereden fazla duyduk, bu yüzden bu olasılığı tamamen göz ardı etmek de doğru olmaz. Şimdilik hiçbir şey kesin değil olmasa da, kısa bir süre sonra gerçeği öğrenme ihtimalimiz oldukça yüksek. Sony Xperia XZ3'ün duyurulması için Ağustos sonunda IFA 2018'in iyi bir fırsat olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın