Sony Xperia XZ3 hakkında yeni sızıntılar

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Korsanlar