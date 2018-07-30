Sony Xperia XZ3 hakkında yeni sızıntılar

Sony Xperia XZ3'ten gelen yeni sızıntı, şüpheye yol açtı!

Sony Xperia'nın yeni sızıntısı şüphe yarattı...

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