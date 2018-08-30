Sony Xperia XZ3, IFA'da Tanıtıldı!
Sony'nin yeni üst düzey telefonu, sonunda IFA 2018'de tanıtıldı! İşte Xperia XZ3 ve dikkate değer özellikleri...
IFA'daki tanıtımları yerinde, özenle takip eden CHIP Online olarak sizlere gelişmeleri anında sunmaya devam ediyoruz. Sony'nin beklenen amiral gemisi Xperia XZ3, OLED ekranıyla karşımızda.
Berlin'deki IFA 2018'de tanıtılan Sony Xperia XZ3'ün geçen seneki XZ3'ten görünüşte neredeyse hiçbir farkı yok. Bununla birlikte cihazın hatlarının biraz daha yuvarlaklaştığını görüyoruz. Ön cam, artık kenara doğru taşarak doğal bir görünüm ve his oluşturuyor. Üst ve alttaki ekran çerçevesi bölümü açıkçası biraz kalın ama çift hoparlöre yer bırakıyor.
Kablosuz şarj özelliğiyle gelen Sony Xperia XZ3'ün arkası ve önü Gorilla 3D Glass 5 ile korunuyor. Alüminyum çerçeve, cihazı hem hafifleştiriyor, hem de düştüğünde göreceği hasarı azaltıyor.
Xperia XZ3'ün içerisinde bir amiral gemisinden bekleyeceğiniz bileşenler var. Snapdragon 845 işlemciyle gelen telefon, 4GB RAM, 64GB depolama, microSD slotu, 3.330mAh pil, arka yüzde parmak izi tarayıcısıyla geliyor. Kulaklık girişi bulunmayan cihaz, IP68 su ve toz dayanıklılığı sunuyor. PS4 Remote Play desteği ise unutulmamış.
Yeni Sony'nin Android 9 Pie ile çalışması, bizce en önemli özelliklerinden. Xperia XZ3 resmi olarak 17 Ekim'de satışa sunulacak. Cihazın ABD fiyatı, 899,99 dolar olarak açıklandı.
Zeynel A. Öztürk
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