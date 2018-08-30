Sony Xperia XZ3, IFA'da Tanıtıldı!

Sony'nin yeni üst düzey telefonu, sonunda IFA 2018'de tanıtıldı! İşte Xperia XZ3 ve dikkate değer özellikleri...

Sony Xperia XZ3 Kalın Çerçevesiyle Geldi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
LG, Tone Serisini Google'a Uyumlu Hale Getirdi
Hem Güvenli Hem de Kullanışlı Lityum İyon Piller
Microsoft'tan Kablosuz Ultra Hızlı Şarj Patenti
Sony Xperia XZ3 Çift Hoparlörle Sızdı!
Çentiksiz HTC U12 Life, Kulaklık Girişiyle Geldi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir