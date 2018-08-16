Sony Xperia XZ3'te Çentik Olacak mı?

Sony Xperia XZ3'ün IFA 2018'de tanıtılması bekleniyor. Peki, ekranı Full HD+ olacak olan Xperia XZ3'te çentik olacak mı olmayacak mı?

Sony Xperia XZ3'te çentik olacak mı?

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