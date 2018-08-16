Sony Xperia XZ3'te Çentik Olacak mı?
Sony Xperia XZ3'ün IFA 2018'de tanıtılması bekleniyor. Peki, ekranı Full HD+ olacak olan Xperia XZ3'te çentik olacak mı olmayacak mı?
Her yıl IFA fuarında yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtan Sony, bu sene de muhtemelen uzun zamandır sızıntılarıyla teknoloji gündemini meşgul eden Xperia XZ3'ü IFA 2018'de tanıtacak. Bu yıl da CHIP Online olarak IFA'da yer alacağız, eğer beklediğimiz gibi Xperia XZ3 tanıtılırsa, ilk elden yakından değerlendirme şansı bulacağız. Peki, merak edilen soru şu: Xperia XZ3'te bir çentik olacak mı, olmayacak mı?
Evet, belki bazı kullanıcılar tarafından oldukça önemsiz bir soru gibi gelebilir bu fakat bazı kullanıcılar özellikle yeni Xperia'larda çentik istemiyor. Buna istinaden söyleyebiliriz ki, çentiksiz telefon isteyen Xperia fanları nın gönülleri rahat olsun, zira gelen havadisler Xperia XZ3'te herhangi bir çentik olmayacağını söylüyor.
Tasarım olarak selef modele yine oldukça benzer yapıda olacak olan yeni Xperia XZ, 18:9 ekran görüntü oranını koruyacak. Öte yandan ekran çözünürlüğünde de herhangi bir değişiklik yok; yine 1080x2160 piksel seviyesinde bir ekran bizleri karşılayacak.
Şu an sızan bilgilere göre 3 farklı Xperia XZ3 modeli bulunuyor. Bunlar kod isimleriyle şöyle: H8416, H9436 ve H9493. Bunların isimlerinden başka bir bilgi yer almıyor. Ancak muhtemelen yeni Xperia XZ3'ün Pro / Plus ve Lite modelleri olabilir. Bunlarla ilgili tüm bilgileri elbette sizlere IFA 2018'den ulaştıracağız.
Ercan Uğurlu
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