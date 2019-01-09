Sony Xperia XZ4 Uzunluğu İle Şaşırtacak
Sony'nin bir sonraki amiral gemisi XZ4, çok değişik bir form faktörü ile gelecek!
Bir süredir Sony'nin bir sonraki amiral gemisi Sony Xperia XZ4'ün uzunluğuna göreceli olarak dar bir ekran sunan 21:9 ekran oranı ile geleceği konuşuluyordu. Şimdi ise Ice Universe tarafından telefona ait olduğu iddia edilen ön panel, bu söylentileri doğrulamakla kalmayarak, telefonun 15.2 cm ile oldukça uzun bir cihaz olacağını ortaya koydu.
Ice Universe, konu telefon sızıntılarına gelince oldukça iyi bir geçmişe sahip. Ice Universe, Twitter'a yüklediği fotoğraflarda eline geçen ve Sony Xperia XZ4'e ait olduğunu öne sürdüğü paneli tel mezura ile ölçerek fotoğrafladı ve kendisine göre Xperia XZ4, iPhone XS Max ile aşağı yukarı aynı uzunluğa sahip.
Exclusive: I received the tempered film of the Sony Xperia XZ4.This phone is too long. After measuring, the length of the XZ4 screen is 15.2cm, which is similar to the length of the iPhone Xs Max. pic.twitter.com/cc39F7tKKs— Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2019
Bu sızıntı, daha önceki iddiaları da destekliyor olması açısından dikkat çekici. 6.5inç boyutundaki ekrana ek olarak Sony'nin üst ve alt çerçeveleri kalın tutması, Xperia XZ4'ü oldukça uzun bir cihaz yapmış olabilir. Bu, yakın zamanda ortaya çıkan 18:9 veya 18.5:9 ekran oranlarına sahip birçok amiral gemisinden de uzun ve dar bir telefon ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 21:9 ekran oranının film izlemek için oldukça uygun olması muhtemel- aynı kaynak bize bunun nasıl bir deneyim olabileceğini hazırladığı bir video ile de gösteriyor.
Her ne kadar film izlemek için uygun olsa da bu yeni ekran oranının internette gezmek, mesajlaşmak gibi diğer aktiviteleri nasıl etkileyeceği ise ayrı bir merak konusu.
Doğan Kürşat Aktaş
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