Sony Xperia XZ4'den İlk Gerçek Kare Geldi
Sony'nin şimdiye dek sadece çizimlerde gördüğümüz telefonu, bu kez gerçek bir görüntüyle karşımızda!
Sony Xperia XZ4'e ait birçok çizim gördük, şimdi ise karşımızda telefona ait olduğu söylenen gerçek bir fotoğraf var.
Çince sosyal platform Weibo'da paylaşılan fotoğrafta Xperia XZ4'ün kullanıcı arayüzünü görebiliyoruz. Görebildiğimiz öğeler arasında yassı giriş düğmesi, yenilenen simgeler ve ekranın sağ tarafındaki çubuk var. Sony Xperia XZ3'te de görünen bu çubuk, tek elli modu etkinleştirmeyi sağlıyordu. Sony Xperia XZ4'ün ekran boyutunun 6,5 inç olacağı söyleniyor, bu yüzden böyle bir işlev XZ4'te daha faydalı olabilir.
Telefonun çerçeveleri ince olsa da, çentiğe yer vermiyor gibi görünüyor. Bu detay da önceki çizimlerle uyum gösteriyor.
Cihazın arkasını göremiyoruz, ancak önceki dedikodular, üç arka kameradan bahsediyordu. Telefonla çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı ise yukarıda görebilirsiniz. Resmin Exif verileri, telefonun I8132 model adına sahip olduğunu söylüyor. Bu model numarasının Xperia XZ4'e ait olduğuna inanılıyor. Resmin 21:9 oranında olması da, XZ4 tarafından çekilmiş olma ihtimalini güçlendiriyor.
Bununla birlikte resmin kalitesi düşük ve bu tür bilgileri sahte olarak oluşturmak hiç de zor değil. Telefonun kendisi de sahte olabileceğinden, sızıntıya bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Sony Xperia XZ4 muhtemelen MWC 2019'da tanıtılacak, bu yüzden fazla beklememize gerek olmayacak.
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