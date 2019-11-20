Sony Xperia'ların Android 10 Takvimi Netleşti

Birkaç Sony telefonunun 2019'un sonu itibariyle Android 10'a güncellenmesi bekleniyordu, ancak bu telefonların sadece iki tane olacağı anlaşıldı. Geriye kalan "birkaç" telefonun ise 2020'yi bekleyeceği anlaşıldı.
Yeni bilginin kaynağı olan Sony'nin blog gönderisi, firmanın Android 10 planlarını doğruladı ve güncellemelerin tarihini kabaca ortaya çıkardı. Buna göre Android 10'a güncellenecek ilk iki telefon, Sony'nin son amiral gemisi ve onun "kompakt" sürümü Xperia 1 ve Xperia 5 olacak. Bu telefonlar, aralık ayında güncellenecekler.
Bunun ardından diğer birkaç telefonun "2020'nin başarında" güncelleneceği, bu telefonların içerisinde Xperia 10, Xperia 10 Plus, 2018'in sonlarında çıkan Xperia XZ3 ve 2018'in başlarında çıkan Xperia XZ2, XZ2 Premium ve XZ2 Compact'ın olacağı söyleniyor.
Gönderiye göre 2018'den önce çıkan telefonlar, Android 10 güncellemesinin dışında kalacaklar. Bu telefonların tam olarak ne zaman güncelleneceğiyle ilgili bir bilgi ise verilmiyor.
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