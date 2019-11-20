Sony Xperia'ların Android 10 Takvimi Netleşti

Sony'nin 2019'da Android 10'a güncelleyeceği telefonların "birkaç tane" değil, çok daha az olduğu ortaya çıktı!

Sony Xperia'ların Android 10 Takvimi Netleşti

Birkaç Sony telefonunun 2019'un sonu itibariyle Android 10'a güncellenmesi bekleniyordu, ancak bu telefonların sadece iki tane olacağı anlaşıldı. Geriye kalan "birkaç" telefonun ise 2020'yi bekleyeceği anlaşıldı.

Yeni bilginin kaynağı olan Sony'nin blog gönderisi, firmanın Android 10 planlarını doğruladı ve güncellemelerin tarihini kabaca ortaya çıkardı. Buna göre Android 10'a güncellenecek ilk iki telefon, Sony'nin son amiral gemisi ve onun "kompakt" sürümü Xperia 1 ve Xperia 5 olacak. Bu telefonlar, aralık ayında güncellenecekler.

Bunun ardından diğer birkaç telefonun "2020'nin başarında" güncelleneceği, bu telefonların içerisinde Xperia 10, Xperia 10 Plus, 2018'in sonlarında çıkan Xperia XZ3 ve 2018'in başlarında çıkan Xperia XZ2, XZ2 Premium ve XZ2 Compact'ın olacağı söyleniyor.

Gönderiye göre 2018'den önce çıkan telefonlar, Android 10 güncellemesinin dışında kalacaklar. Bu telefonların tam olarak ne zaman güncelleneceğiyle ilgili bir bilgi ise verilmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
İşte PlayStation 5 DualShock Patent Görüntüleri
Ücretsiz Veri Kurtarma Programı: EaseUS Data Recovery Wizard
LG OLED TV'lere NVIDIA G-Sync Güncellemesi Geliyor
Türkiye'den Tüm Dünyaya Mühendislik İhracatı
Tutku Ekonomisi Devri

 

 