Sony Xperia'larda Garip Ekran Sorunu
Sony'nin 2 güçlü telefonu, Xperia XZ2 ve XZ1, garip bir ekran sorunu yaşıyor. Ama Sony'ye göre bu sorun, aslında sorun değil!
Bazı Xperia XZ2 ve Xperia XZ1 kullanıcıları, telefon ekranlarında garip bir sorun yaşadıklarını rapor ediyor. Sorun, ekrana art arda dokunulduğunda veya ekran üzerinde art arda parmak kaydırıldığında beliren geçici yatay çizgiler. Ama Sony, yaptığı açıklamada bunun aslında bir sorun olmadığını söylüyor.
Yukarıdaki resimde de rahatlıkla görebileceğiniz yatay çizgiler, pek çok kullanıcının canını sıksa da, Sony bunun sorun olduğunu kabul etmiyor. Şirkete göre bu geçici çizgilerin belirmesinin nedeni, elektrostatik. Açıklamada, ekranın yapısı itibarı ile, bu çizgilerin belirmesinin normal olduğu söyleniyor. Çizgiler, belirdikten kısa bir süre sonra yok oluyor.
Kısacası siz de bu telefonlardan birine sahipseniz ve benzer bir sorun yaşıyorsanız, yapabileceğiniz pek bir şey yok.
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