Sony Xperia'larda Garip Ekran Sorunu

Sony'nin 2 güçlü telefonu, Xperia XZ2 ve XZ1, garip bir ekran sorunu yaşıyor. Ama Sony'ye göre bu sorun, aslında sorun değil!

Sony Xperia'larda Garip Ekran Sorunu

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