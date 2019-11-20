Sony'nin Yeni Xperia'ları Yola Çıktı

Sony'nin amiral gemisi telefonlarının sayısı, en yeni dedikodulara göre 2020'de yeniden çoğalacak.
Japonca web sitesi Android Next'teki yeni sızıntıya göre Sony, Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 3 ve Xperia 5.1'i tanıtma hazırlıkları yapıyor. Telefonların dördünün de Snapdragon 865 yonga seti ve 5G bağlantısıyla gelmesi bekleniyor. Sızıntıdan Xperia 0'ın dört telefonun en güçlüsü olacağı anlaşılıyor ancak bu model, muhtemelen diğerlerinden daha sonra, 2020'de tanıtılacak.
Arka yüzünde altı kamera sunacak olan Xperia 0, cihazların en çok kameralısı olacak. Xperia 1.1'in ise şubat ayındaki MWC 2020 için hazırlandığı ve 4K ekranla geleceği iddia ediliyor. Android Next'e göre Xperia 5.1, dört arka kamera ve QHD ekranla gelecek. Üç arka kameralı, QHD ekranlı bir Xperia 3'ün de geleceğine dair söylentiler var ancak bu modelin ne zaman çıkacağı belli değil.
Son olarak sızıntı, firmanın yeni bir orta seviye telefon serisi ortaya çıkaracağını söylüyor. Bu serinin cihazlarının Xperia 10 ve Xperia 10 Plus'ın devamı niteliğinde olacağı belirtiliyor.
Dedikodulara bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var, ancak 2019'da alıştığımızdan az telefon tanıtan Sony'nin telefon serilerini güncellemesi yerinde olacak gibi görünüyor.
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