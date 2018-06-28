Sony'den Türkiye'ye Veda Sinyali

İsabetli sızıntılarıyla tanınan Evan Blass'ın iddiası doğruysa, çok yakında Sony Xperia telefonlar ülkemizi terk edebilir!

Sony'den Türkiye'ye veda sinyali

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