Sony'den Türkiye'ye Veda Sinyali
İsabetli sızıntılarıyla tanınan Evan Blass'ın iddiası doğruysa, çok yakında Sony Xperia telefonlar ülkemizi terk edebilir!
Hemen her yeni mobil cihazı, daha tanıtılmasına süre varken bizlerle paylaşan "sızıntı uzmanı" Evan Blass, Twitter üzerinden bir yeni iddiada daha bulundu. Ama bu kez iddia bir cihaza ait değil ve ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor.
Bad news for Sony Mobile fans in the Middle East, Turkey, and Africa: I'm hearing that the company will "shut down its operations and offices" in the region by October.— Evan Blass (@evleaks) 27 Haziran 2018
Yukarıdaki tweet'te de görebileceğiniz gibi Blass, Sony Mobile'ın bazı bölgelerdeki operasyonlarını sonlandıracağını söylüyor. İddiaya göre Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki ofisler, Ekim ayında kapatılacak ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonlandırılacak. Bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmi yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor.
Sony, henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmış değil.
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