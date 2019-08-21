Sony,'nin Beklenen PlayStation 5'i Bu mu?
Sony, PlayStation 5 için alındığı düşünülen bu patent ile heyecanı bir kez daha alevlendirdi!
- Levent Öztürk
PlayStation 5'in tanıtımına halen bir yıldan fazla zaman var ancak Sony'nin konsolunun özellikleri ve PS5 oyunları hakkında daha fazla duyum aldıkça, şimdiden heyecanlanmamak elde değil. Şimdi de, ortaya çıkan bir patentte, muhtemelen PlayStation 5 olabilecek bir cihaz gözüküyor.
Bu patent, Mayıs ayında yapılan başvuru ardından 13 Ağustos tarihinde Sony tarafından tescillenmiş durumda ve PS5 dışında bir şey olması pek muhtemel olmayan konsol şekilli bir cihazı gösteriyor. WIPO listesinin kendisini henüz bulamamış olsak da, LetsGoDigital sayesinde ulaşılan patent sayfasının güvenilir bir kaynaktan geldiği söylenebilir.
Patent, WIPO (World Intellectual Property Office – Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) aracılığıyla tescillenmişken Sony'nin teknik yöneticisi Yusuhiro Ootori, patent tasarımcısı olarak gözüküyor.
PS5 patentinin belki de en ilgi çeken özelliği, muhtemelen Roma rakamı ile 5'e bir referans olan V şekilli tasarımı olabilir. Diyagramda DualShock kontrol kolları için bir miktar USB girişi ve muhtemelen diskleri çıkartmaya, gücü açmaya ve diğer bağlantı özelliklerine denk gelen bir dizi tuş gözüküyor. Ayrıca muhtemelen disk sürücüsü olan ince bir giriş de söz konusu.
Kenarlarda havalandırma sistemini görebiliyoruz. PS5'in şu anki PlayStation konsol nesline göre oldukça ciddi olduğu söylenebilecek güç artışı düşünülürse, bu sistemin de güçlü olduğu tahmin edilebilir.
Tabii ki son ürünler genellikle patent diyagramlarına çok benzemiyor ve bunun bir yer tutucu görsel veya PS5 olacak olan ürünün erken bir sürümü olması mümkün. Ancak Sony'nin, PS3 ve PS4'te artan sayıları temsilen işlenmiş olan şekiller ile konsollarında sayısal bir sayım bulundurmayı sevmesinden dolayı, bu ürünün en son karşılaşacağımız konsol olması da mümkün.
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