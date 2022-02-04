Sophos, Sıfır Güven Ağ Erişimi Çözümü Sophos ZTNA'yı Tanıttı

Sophos, sektörün en iyi Sıfır Güven Ağ Erişimi (Zero Trust Network Access - ZTNA) yaklaşımını yeni nesil uç nokta güvenlik çözümü Sophos Intercept X ile bütünleşerek fidye yazılımlarına ve diğer tehditlere karşı siber korumasını güçlendiriyor.