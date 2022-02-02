Elon Musk'ın Uçağını Takip Eden ElonJet'in Mimarına İş Teklifi Geldi!

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk'ın özel jetinin izleyen ve uçağın anlık konumunu sosyal medya hesabında paylaşarak bir anda gündeme düşen 19 yaşındaki Jack Sweeney, dünyanın önemli özel havayolu şirketlerinden Stratos Jet Charters'tan iş teklifi aldı.
Stratos Başkanı ve CEO'su Joel Thomas, New York Post'a verdiği demeçte, yaratıcılığını gördükten sonra Sweeney'e geliştirme ekibinde çalışma teklifinde bulunduklarını duyurdu.
Joel Thomas, konu hakkında şunları söyledi: "Jack'in özel havacılığa olan ilgisinin yanı sıra hünerli teknik kabiliyetini görünce, geliştirme ekibimize katılması için ona kapıyı açtık" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Eğitim hedeflerini ilerletmesine yardımcı olmak için proje bazında, yarı zamanlı veya stajyer olarak onunla çalışmaktan mutluluk duyacağız."
Thomas ayrıca, Jack'in hem havacılık hem de teknoloji tutkusunu gördüğünü söylüyor.
Jack Sweeney ise teklifi doğruladı. Ancak UberJets'teki çalışmaları göz önüne alındığında, bu teklifi kabul etme olasılığının düşük olduğunu söyledi.
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