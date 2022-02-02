Elon Musk'ın Uçağını Takip Eden ElonJet'in Mimarına İş Teklifi Geldi!

Elon Musk'ın özel jetini takip eden bir algoritma geliştiren ve konumunu internette paylaşan 19 yaşındaki Jack Sweeney, çok ciddi bir iş teklifi aldığını doğruladı!

Elon Musk'ın "belalısına" iş teklifi geldi

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