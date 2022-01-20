Sophos Switch Serisi Tanıtıldı

Sophos, Yerel Ağ Bağlantısı (LAN) kapsamındaki cihazlara erişim sağlamak, güçlendirmek ve kontrol etmek üzere bir dizi ağ erişim katmanı anahtarını içeren yeni Sophos Switch Serisini tanıttı. Sophos, böylece Sophos Firewall ve Sophos Wireless'in dahil olduğu güvenli erişim portföyünü yeni bir bileşenle zenginleştirmiş oldu.
Sophos CTO'su Joe Levy, Sophos Switch'in yönetim, izleme ve sorun giderme özelikleriyle ofislerdeki LAN bağlantılarını genişletmenin yanı sıra, Sophos uyarlanabilir siber güvenlik ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olabildiğinin de altını çizdi.
Yeni cihazlar, bulut tabanlı Sophos Central platformuyla uzaktan yönetilebiliyor. Bu, iş ortaklarının tek bir sezgisel arayüz aracılığıyla tüm müşterilerindeki kurulumlarını denetlemelerine, uyarılara yanıt vermelerine ve yaklaşan lisans yenileme tarihlerini izlemelerine olanak sağlıyor.
Avanet Baş Teknoloji Sorumlusu Patrizio Perret, yeni seriye dair şu yorumlarda bulundu: "Sophos Switch, mevcut Sophos portföyünü mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sophos Firewall ile halihazırda büyük başarılar elde ederken, Sophos Switch sayesinde artık Sophos ürün ve hizmetlerinin tüm gücünü açığa çıkarabiliyoruz. Erken erişim programından edindiğimiz deneyimler, Sophos Switch'in oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte bir çözüm olduğunu gösteriyor. Ürünün ilk günden itibaren ne kadar iyi çalıştığını, Sophos'un bu yeni üründe yazılım ve donanım alanındaki becerilerini en ideal şekilde nasıl bir araya getirdiğini gördük. Ayrıca şirketlerin Sophos Switch'i ağlarındaki diğer Sophos güvenlik bileşenleriyle entegre etmelerini sağlayan Sophos uyarlanabilir siber güvenlik ekosisteminin bu ürünü gerçekten özel kılacağına inanıyoruz."
Bulunabilirlik
Sophos Switch ürünleri KOBİ'ler, ev ofisler ve uzak ofisler, perakende noktaları, şubeler ve daha fazlası için ideal bağlantı çözümü sunuyor. 8, 24 ve 48 bağlantı noktasına sahip anahtarlar Sophos'un küresel kanal ortakları ve yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP'ler) aracılığıyla satışa sunuldu.
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