Türkiye'nin En Çok Yatırım Alan Sektörü, Oyun Sektörü Oldu

2021 yılında Türkiye'de en çok yatırım alan sektörler açıklandı. Game Factory ve Startup Centrum'un yayımladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl oyun sektörü 266 milyon dolarla en çok sayıda yatırım alan sektör oldu. Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, 2022'de bu sayının 400 milyon doların üstüne çıkacağını tahmin ediyor.

En Çok Yatırım Alan Sektörü, Oyun Sektörü Oldu

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