Türkiye'nin En Çok Yatırım Alan Sektörü, Oyun Sektörü Oldu

Türkiye'deki yıllık yatırım rakamları açıklandı. Game Factory ve Startup Centrum'un raporuna göre 2021 yılında oyun sektörü, Türkiye'nin en çok sayıda yatırım alan sektörü oldu. 2020 yılında Türkiye'deki 10 tane oyun girişimi yatırım alırken bu sayı geçtiğimiz yıl 54'e yükseldi. Oyun sektörünün ardından, 2021 yılında 46 tane girişimle yapay zeka alanı 2. sıraya ulaşırken 39 tane girişimle veri & analitik alanı 3. sıraya geldi. Finans alanı ise 34 girişimle 4. sırada yer aldı.
Türk oyun sektörüne yapılan yatırımlar 1 yılda 20 kat arttı
Game Factory ve Startup Centrum'un raporuna göre 2020 yılında Türk oyun sektörüne yapılan yatırımlar 13,1 milyon dolarken bu sayı geçtiğimiz yıl 266 milyon dolara yükseldi. Böylece Türk oyun sektörüne yapılan yatırımlar, 1 yılda yaklaşık 20 kat arttı. Girişim adedi olarak oyun sektörü ilk sırada yer alıyor olsa da milyon dolar bazında Getir, teslimat sektörünü ilk sıraya çıkarttı.
Türkiye girişim ekosistemi 2021 yılında toplam 1,1 milyar dolar yatırım aldı. Girişim dünyasındaki toplam yatırımın yaklaşık her 4 dolarından 1'i oyun sektörüne yapıldı. Ayrıca Türk oyun sektörü, 2021 yılında her 7 günde 1 yatırım alarak en çok sayıda yatırım alan sektör oldu.
"2022'de Türk oyun sektörüne yapılan yatırımlar 400 milyon doların üstüne çıkacak"
Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, 2021 yılını değerlendirdi ve bu yılki beklentilerini paylaştı. Küçük, Türk oyun sektörünün özellikle mobil ve blockchain teknolojileri alanda dünyadaki ilgi çekici noktalardan biri olmaya devam edeceğini vurguladı.
"Geçtiğimiz yıl 54 tane oyun girişimine yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu 54 girişimin 48 tanesi oyun stüdyosu ve bu 48 oyun stüdyosunun 40 tanesi mobil oyun odaklı. 2021 yılı oyun sektörü için yıldız senelerden birisi oldu. 2022 yılında ise en az 2 tane daha oyun stüdyosunun unicorn olmasıyla hem de blockchain dünyasının oyun tarafındaki entegrasyonlarıyla birlikte Türk oyun sektörüne yapılacak yatırımların 400 milyon doların üstüne çıkmasını bekliyorum."
Yatırım alan Türk oyun girişimcilerinin yaş ortalaması 22,8
Rapora göre, 2021 yılında yatırım alan Türk oyun girişimcilerinin yaş ortalaması 22,8. Liseli girişimcilerin kurduğu DotFour Games, Spike Games gibi birçok liseli ve üniversiteli genç geçtiğimiz yıl içerisinde yatırım almayı başardı. Yatırım alan girişimlerin ekiplerinde ise ortalama 4,3 kişi bulunuyor.
"İş gücü bakımından dünyanın en nitelikli ülkelerinden biriyiz"
Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, 1 yıl içerisinde 4000'den fazla kişiye ücretsiz eğitimler vererek onları oyun sektörüne kazandırdıklarını söyledi. Ayrıca Küçük, Türkiye'nin iş gücü bakımından dünyanın en nitelikli ülkelerinden biri olduğumuzu da ekledi.
"Türk oyun sektörü için 2021'de birçok heyecanlandırıcı gelişme yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Game Factory olarak 4000'den fazla kişiyi oyun sektörüne kazandırdık ve tam 36 tane oyun stüdyosunun kurulmasına ön ayak olduk. Bu stüdyolarımızdan 8 tanesi, 2021 yılı içerisinde yatırım almayı başardı. Bu yıl, partnerlerimizle de birlikte çok daha fazla stüdyomuzun yatırım almasına ön ayak olacağız."
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