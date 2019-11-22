Sorunlu iOS 13'ün Ardından Apple'dan Önemli Değişiklik

Apple, iOS 13'te yayınlandıktan sonra çıkan çok sayıda sorununun ardından, önemli bir değişiklik yapmaya karar verdi!

iOS 13'ün Ardından Geliştirme Sürecinde Değişiklik

Apple, iOS 13'ü yayınladıktan sonra ortaya çeşitli sorunlar nedeniyle küçük güncellemeler yayınlamak zorunda kalmıştı. Yeni bir rapora göre firma, bu sorunu gidermek için geliştirme sürecinde değişiklik yapacak.

Firma içindeki "kickoff" toplantısında duyurulan değişiklik, henüz tamamlanmamış veya kararlı olmayan işlevlerin, günlük yapılardan varsayılan olarak kapalı olmasını sağlayacak. Bu işlevler, geliştiriciler tarafından tek tek etkinleştirilebilecek, böylece her birindeki sorunu bulmak daha kolay olacak. Bu değişikliğin macOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinde de yapılacağı belirtiliyor. Bunun yanında Apple'ın iOS 14 için planladığı bazı işlevleri ertelemeyi planladığı, öncelikle güncellemenin kararlı olmasına odaklanacağı söyleniyor.

iOS 13, yayınladığı günden itibaren iki ay içinde çok sayıda güncelleme almıştı. iOS 12 ise aynı sürede yalnızca iki güncelleme almıştı. iOS 13'te çıkan ve onarılan sorunlar arasında kredi kartının yabancılara görünebilmesinden çoklu görev sorunlarına farklı türde sorunlar bulunuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Yeni Şeyler Bulmak için 4 Sıra Dışı Google Alternatifi
Google Earth'e Bir Yeni Özellik Daha
Samsung Galaxy S11, Mate 30 Pro Gibi mi Olacak?
Galaxy S10 Lite, Samsung Tarafından "Doğrulandı"
İşte Windows 7'den Taşınmanın Pratik Yolu

 

 