Sorunlu iOS 13'ün Ardından Apple'dan Önemli Değişiklik

Apple, iOS 13'ü yayınladıktan sonra ortaya çeşitli sorunlar nedeniyle küçük güncellemeler yayınlamak zorunda kalmıştı. Yeni bir rapora göre firma, bu sorunu gidermek için geliştirme sürecinde değişiklik yapacak.
Firma içindeki "kickoff" toplantısında duyurulan değişiklik, henüz tamamlanmamış veya kararlı olmayan işlevlerin, günlük yapılardan varsayılan olarak kapalı olmasını sağlayacak. Bu işlevler, geliştiriciler tarafından tek tek etkinleştirilebilecek, böylece her birindeki sorunu bulmak daha kolay olacak. Bu değişikliğin macOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinde de yapılacağı belirtiliyor. Bunun yanında Apple'ın iOS 14 için planladığı bazı işlevleri ertelemeyi planladığı, öncelikle güncellemenin kararlı olmasına odaklanacağı söyleniyor.
iOS 13, yayınladığı günden itibaren iki ay içinde çok sayıda güncelleme almıştı. iOS 12 ise aynı sürede yalnızca iki güncelleme almıştı. iOS 13'te çıkan ve onarılan sorunlar arasında kredi kartının yabancılara görünebilmesinden çoklu görev sorunlarına farklı türde sorunlar bulunuyor.
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