"Sözde Şifreli" SSD'lere Microsoft Çözümü
Microsoft, "şifreli" SSD'lerin bu işi beceremediğini söyledi; kendi çözümünü kendisi buldu!
Windows 10 Pro ve Enterprise sürümleri, diski tamamen şifrelemeye yönelik bir işlev olan BitLocker ile geliyor. Microsoft, kendi donanım tabanlı şifreleme yöntemini kullandığını iddia eden SSD'lere şimdiye kadar güveniyordu ve BitLocker'ın yazılımsal şifrelemesini etkinleştirmiyordu. Ancak Windows 10'da yapılan bir güncelleme sonrasında SSD'lerin aslında hiçbir şeyi şifrelemediği varsayılacak.
SwiftOnSecurity, bir Twitter gönderisinde durumu şöyle açıkladı:
"Microsoft, SSD üreticilerine güvenmekten vazgeçti: Windows, kendini şifrelediğini söyleyen sürücülere artık güvenmeyecek. BitLocker, bunun yerine işlemci hızlandırmalı AES şifrelemesini kullanacak. Bunun yaşanmasının nedeni, firmware tabanlı şifrelemede çıkan geniş çaplı sorunlar."
Kasım 2018'de yayınlanan bir rapor, kendi kendini şifreleyen cihazların bir dizi güvenlik açığıyla geldiğini söylüyordu. Güvenlik sorunları arasında ana parolanın üretici tarafından belirlenmesi gibi ciddi bir sorun göze çarpıyordu. Yani kullanıcıların "şifreli" diye aldıkları sürücülerin bir bölümü, Microsoft'un BitLocker'ından daha kötü bir iş çıkarıyordu.
Microsoft, BitLocker ile şifrelemede artık varsayılan olarak yazılımsal şifrelemeyi varsayılan olarak kullanacağını söylüyor. Mevcut sürücülerde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
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