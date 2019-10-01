SpaceX'in "6 Ay" Planı Hazır!
Elon Musk, SpaceX'in Starship araçlarını uzaya göndermek için çok fazla beklemek istemiyor!
- Levent Öztürk
Elon Musk'ın, insanları uzaya taşıyacak Starship araçları için hırslı planı, ilk uçuş için zamanlamayı da kapsıyor. SpaceX sunumunun soru - cevap oturumunun bir parçası olarak Musk, Starship aracını uzaya kısa bir zaman diliminde taşıyabilecek hızlı bir plandan bahsetti. Yöneticinin söylediğine göre Boca Chica, Teksas'taki Starship Mk1'in bir ya da iki ay içerisinde yörünge altı bir test uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor. Bunun sonrasında Cape Canaveral, Florida'daki bir ekip, Kasım ayına kadar çekilebilecek bir tarihte bir Mk2 aracı ile benzer bir test düzenleyecek.
Ekim ayında inşasına başlanması planlanan Mk3'ün ise Aralık ayında uçması planlanıyor. Mk4'ün Ocak ayında kendini göstermesi mümkün olabilir. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Mk3 veya Mk5, önümüzdeki altı ay içerisinde yörüngesel bir uçuş gerçekleştirebilir. Elon Musk da, açıklamalarında "6 ay" vurgusunu yapmaktan çekinmiyor.
Ayrıca Musk'ın söylediğine göre Super Heavy iticinin üretimine Mk4 tamamlanana kadar başlanmayacak.
Kısacası mürettebatlı ve hatta yolculu uçuşlar, düşünülenden daha erken gelebilir. SpaceX tekrar kullanılabilirliği ciddi bir şekilde gerçeğe dönüştürmek istiyor ve her bir Starship'in "günde üç ya da dört kez" uçabilmesi ve iticilerin "20 sefer" kullanılabilmesi amaçlanıyor. 2021 yılı için planlanan ticari hizmet ve 2023'e kadar planlanan ay turizmi seyahatleri de daha önceki hedeflerin arasında.
Tabii ki bunun gerçekleşmesi için pek çok şeyin yolunda gitmesi gerekiyor ve bunların belki de en önemlisi, katlanarak hızlanması gereken üretim süreci. Musk'ın iyimser tahminleri artık biliniyor. Kendisi, Falcon Heavy'nin 2013'te uçuşlara başlamasını da ümit etmekteydi ve bu yüzden de gecikme yaşanırsa şaşırmamakta fayda var. Yine de SpaceX'in erken günlerine göre oldukça geliştiği ve Musk'ın, Starship'in test aşamasında yıllar harcamak istemediği rahatlıkla söylenebilir.
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