SpaceX Crew-1, Yeni Uzay Rekorunu Kırarak Dünya'ya Döndü

SpaceX Crew-1 görevi güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü ve bu dönüş sırasında bir de rekor kırdı. NASA, Crew-1'in mürettebatlı bir Amerikan uzay aracı için en uzun görev süresi rekorunu kırdığını doğruladı. Crew Dragon kapsülü Resilience, Florida kıyılarında suya inmeden önce yörüngede 168 gün kalmıştı. Önceki rekor, son Skylab mürettebatının görev sırasında 84 günden biraz daha fazla zaman geçirdiği Şubat 1974'te gerçekleşmişti.
NASA, bunun, Aralık 1968'de Apollo 8'in okyanus inişinden bu yana ABD mürettebatlı bir uzay aracının ilk gece inişi olduğunu da vurguladı.
Crew-1 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyler, uzay yürüyüşleri ve diğer aktiviteler yapmak için yaklaşık altı ay geçirmesi planlandığından dolayı bu başarının tamamen beklenmedik olduğu söylenemez. Kısa bir süre önce uzay istasyonuna yerleşen Crew-2'nin de yaklaşık olarak aynı süreye ulaşması bekleniyor. Yine de tamamlanan görevin önemli bir dönüm noktası olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu başarı, uzay uçuşlarının yarım yüzyılda ne kadar geliştiğini gösteriyor ve özel uzay aracının mürettebatlı yolculukların bazı zorlu görevlerini yerine getirmeye hazır olduğunu kanıtlıyor...
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