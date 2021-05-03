SpaceX Crew-1, Yeni Uzay Rekorunu Kırarak Dünya'ya Döndü

SpaceX'in Crew-1 kapsülü Dünya'ya döndü. Bu yolculuğu ile önemli bir de rekora imza atmayı başardı.

03 Mayıs 2021 21:09

Levent Öztürk