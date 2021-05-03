Astronotlar Uzayda Ölürse Ne Olur; Ne Yapılabilir?

Eğer bir astronot uzayda ölürse ne olur, neler yapılabilir? Başlangıçta ilgi çekici görünen ama sonra terk edilen Promession yöntemi nedir?

  • Levent Öztürk
Bir astronot uzayda ölürse ne olur?

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