NASA, SpaceX'e Güvendiğini Verdiği "Yedek Siparişle" Bir Kez Daha Gösterdi!

Boeing'in devam eden Starliner sorunları, NASA'yı planlarını korumak yönünde adımlar atmaya zorluyor. SpaceNews, NASA'nın 2023'e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) "kesintisiz" ABD uçuşu sağlamak için, üçe kadar çıkabilecek mürettebatlı SpaceX uçuşu daha sipariş etmeyi planladığını bildiriyor. Uzay ajansının söylediğine göre, şirketin Crew Dragon'u, ortak ülke ve güvenlik gereksinimlerini gerekli sürede karşılayabilecek tek sistem. Başka bir deyişle, Boeing hazır olamazsa, NASA, UUİ'ye yolculuğunun ertelenmesini istemiyor ve bu konuda SpaceX ile kendini sağlama alıyor.
NASA, bir oksitleyici izolasyon valfi sorununu araştırmak için ikinci bir yörünge testini geciktirdikten sonra, Boeing'in Starliner için "programa göre güvenlik" üzerine odaklanmasından memnundu. Ancak bu durum yine de yönetimi zor durumda bıraktı. Yardımcı yönetici Kathy Lueders, ABD'nin UUİ'deki yerini korumak için ek uçuşlar almanın artık "kritik" olduğunu düşünüyor.
Bu durum Boeing'in kapsülünü tehlikeye atmıyor. NASA, yedek seçeneğinin olmasını garantilemek için hala iki farklı mürettebat sistemi istiyordu ve her ikisi de kullanılabilir olduğunda Crew Dragon ve Starliner arasında geçiş yapmayı planlıyordu. Starliner tamamen hazır hale geldiğinde, bu planın aynı şekilde işlemesi söz konusu olacak.
Yine de, planlanan siparişin Boeing için bir darbe olduğu söylenebilir. Starliner, Boeing'in ticari uzay uçuşu programında kilit bir rol oynuyor ve gayri resmi olarak, nakliye emektarının özel uzay yarışında SpaceX gibi hızlı hareket eden bir "yeni gelen" ile rekabet edebileceğinin kanıtı olarak görülüyor. Crew Dragon yedek planları, değişim yalnızca geçici olsa bile, Boeing'e olan güvenin bir kısmının kaybolduğunu yansıtıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın